Jubilación desde los 53 años: así podrás pensionarte con las nuevas reglas que fijó Sheinbaum

El nuevo esquema de jubilación en México permite el retiro desde los 53 años para trabajadores del ISSSTE.

La reforma a las reglas del ISSSTE que hoy ya está en vigor no solo le puso un freno a la idea de trabajar hasta el cansancio, también dejó marcada una fecha que para muchos trabajadores del Estado suena casi como un sueño: la posibilidad de jubilarse desde los 53 años.

En W Radio no hemos quitado el dedo del renglón a este tema desde el principio. Ya contamos cómo funciona el decreto presidencial, qué son los bloques trianuales y por qué el Artículo Décimo Transitorio es importante. Hoy, toca hablar sobre el retiro a esta edad.

¿Desde cuándo podrás jubilarte a los 53 años?

Aunque el decreto ya entró en vigor, la edad mínima de retiro no baja de un día para otro. El cambio funciona poco a poco, mediante un calendario que va reduciendo gradualmente los años que se piden para jubilarse. De hecho, será a partir de 2034 cuando el sistema deje de moverse y se establezcan las edades definitivas de retiro. Desde ese momento, las mujeres podrán jubilarse a partir de los 53 años y los hombres a partir de los 55.

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¿Quiénes sí pueden acceder a esta jubilación anticipada?

Aquí es donde mucha gente se hace bolas. Porque no, este beneficio no es para todos los trabajadores. Este tipo de jubilación es para quienes siguen dentro del régimen tradicional del ISSSTE, es decir, quienes permanecen en el sistema solidario de reparto y se encuentran bajo el Artículo Décimo Transitorio.

En cambio, quienes cotizan mediante Afore o cuentas individuales quedan fuera de este esquema. Y este detalle es importantísimo, porque muchas personas escuchan hablar de la jubilación a los 53 o 55 años y creen que aplica para todos, cuando en realidad está dirigida a un grupo muy específico de trabajadores.

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¿Cuánto dinero podría recibir por jubilarme anticipadamente?

En otros sistemas de pensiones, retirarse antes significa recibir menos dinero cada mes. Pero aquí la historia es distinta porque si cumples con todos los requisitos, tienes derecho a una pensión equivalente al 100 por ciento de tu sueldo básico del último año trabajado. Además, conservarás el acceso a los servicios médicos del ISSSTE de por vida, tanto para ti como para tus beneficiarios.

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¿Por qué los 53 años se consideran una meta histórica?

Durante muchos años, la edad de retiro parecía una meta que siempre se iba alejando. Cuando los trabajadores creían estar cerca, las reglas cambiaban y la jubilación se recorría un poco más.

Ahora, por primera vez en mucho tiempo, el sistema deja una edad mínima fija que ya no seguirá aumentando, dándole más certeza a miles de trabajadores que durante años vivieron con la duda de cuándo podrían dejar el servicio público.

Además, el modelo mantiene una diferencia permanente de dos años a favor de las mujeres, un reconocimiento a las condiciones históricas y a las trayectorias laborales que han enfrentado.

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