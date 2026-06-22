El reloj de la jubilación se aceleró con Claudia Sheinbaum: así puede alcanzarte el retiro a los 55

Claudia Sheinbaum aparece frente a un reloj que simboliza el nuevo calendario del ISSSTE, el cual adelanta la edad de jubilación hasta los 55 años

Si has seguido nuestras notas en W Radio, seguramente recordarás que hemos explicado a detalle los cambios en las reglas de jubilación del ISSSTE tras el decreto impulsado por la presidenta Sheinbaum. Ya revisamos quiénes pueden acceder al beneficio, los años de servicio que se requieren y las ventajas para distintos grupos de trabajadores.

Pero hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido y es que el tiempo ahora juega a favor de los trabajadores. Y es que el nuevo esquema no solo modifica requisitos, también cambia la velocidad con la que se acerca la posibilidad del retiro para miles de personas que hoy ni siquiera están pensando en jubilarse.

¿Por qué ahora el retiro se acerca en lugar de alejarse?

El cambio más importante no está en una ventanilla ni en un formulario, sino en la lógica de cómo funciona el sistema. Durante años, la tendencia fue que la edad mínima para jubilarse aumentara gradualmente, obligando a las nuevas generaciones a permanecer más tiempo en activo. Ahora sucede lo contrario, la edad requerida comenzará a reducirse de manera gradual.

Todo esto forma parte de un esquema transitorio que va recortando el requisito de edad por etapas, modificando directamente la ruta hacia la jubilación.

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¿Cómo corre el reloj de la jubilación rumbo a 2034?

El calendario ya tiene una meta definida: el año 2034. Para entonces, la edad mínima quedará establecida en 55 años para los hombres y 53 años para las mujeres que estén dentro del régimen correspondiente.

Mientras llega esa fecha, cada ajuste reduce un poco más el requisito. Dicho e otra forma, conforme pasan los años, la meta se va acercando para miles de trabajadores del Estado.

¿Qué pasa si hoy todavía te ves lejos del retiro?

Aunque hoy no cumplas con la edad necesaria, eso no significa que debas ignorar estos cambios, porque:

La edad mínima seguirá bajando en los próximos años.

Tu antigüedad continuará acumulándose.

Podrías cumplir ambos requisitos antes de lo que imaginas.

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¿Por qué este beneficio no aplica para todos?

El esquema está hecho únicamente para quienes permanecen en el régimen del Décimo Transitorio del ISSSTE, además:

Aplica dentro del sistema tradicional de reparto.

No incluye a quienes están bajo el esquema de Afore.

Depende del régimen en el que actualmente cotices.

Por eso dos trabajadores con edades similares pueden tener condiciones de retiro completamente distintas.

¿Jubilarse antes significa recibir menos dinero?

En este caso, no. Quienes cumplen con todos los requisitos establecidos pueden acceder a su pensión sin penalizaciones por anticipar el retiro. Esto significa que:

Reciben el 100% de su sueldo básico en los términos que marca la ley.

No hay descuentos por jubilarse antes.

Conservan el acceso a los servicios de salud correspondientes.

¿La pensión pierde valor con el paso de los años?

Su monto se actualiza periódicamente con base en la inflación y está vinculado al Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo que ayuda a conservar el poder adquisitivo con el paso del tiempo.

Puede parecer un detalle menor, pero cuando se habla de una jubilación que podría durar varias décadas, mantener el valor real de la pensión termina siendo tan importante como la edad en la que te retiras.

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