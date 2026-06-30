A un metro de la libertad: El milagroso rescate de un hombre atrapado más de 100 horas tras sismos en Venezuela

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana, Marco Antonio Franco, relató cómo viven el rescate de Hernán, un hombre de 42 años que lleva más de cien horas atrapado en el estacionamiento de un edificio de ocho pisos donde trabajaba, el cual colapsó por los sismos en Venezuela.

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¿Cómo avanza el rescate de Hernán en Venezuela?

“Afortunadamente hemos tenido contacto con él y ya en unos minutos, máximo una hora, podemos decir que estará fuera… te podría decir que hasta nos ha explicado que es una persona delgada y piensa que por ser delgado puede salir más rápido. Pero está con humor, a pesar de las circunstancias y estamos ya nada más a la espera de algunos metros más para poderlo ya liberar”. — Marco Antonio Franco, subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana

El equipo #USAR de Cruz Roja Mexicana continúa trabajando tras la localización de Hernán.



Las labores se concentran ahora en las maniobras de extracción, realizadas con personal especializado y bajo medidas de seguridad en la zona afectada.#CruzRojaMexicana #Rescate #Venezuela pic.twitter.com/yhSXHKrymL — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 30, 2026

Franco informó que Hernán, quien es residente de la parte costera de Vargas, el estado donde hay mayor restricción, pide que no le avisen a su familia que lo encontraron hasta que sea liberado; actualmente se encuentra a un metro de poder rescatarlo, cada 40 centímetros toman unas dos o tres horas y únicamente falta quitar un pedazo del techo de la caseta de vigilancia donde trabajaba. Ya han podido proporcionarle agua para poder hidratarlo; además, psicólogos y compañeros han platicado con él.

Continuamos en contacto con Hernán, una persona que está bajo los escombros de un estacionamiento en #Venezuela. Nuestro equipo está dando su mayor esfuerzo, un equipo de nivel pesado.#USAR #CruzRojaMexicana #Sismo #Binomios pic.twitter.com/bjmQ8DfAo4 — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026

¿Qué papel desempeña la Cruz Roja Mexicana en la emergencia?

“Lo que pasó es que estábamos trabajando en una cercana y unos compañeros de la <b>Cruz Roja Costarricense</b> nos dijeron que necesitaban apoyo, porque necesitaba mucho equipo técnico para poder localizar a la persona. Metimos a los perritos, que son los que nos guían hacia dónde tenemos que buscar y después de estar con ellos, pues bueno, nos dimos cuenta de que el paciente podía hablar y que se podía comunicar”. — Marco Antonio Franco, subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana

El subcoordinador nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana comentó que es complicado que llegue la ayuda porque los servicios generales están cortados y agradeció el apoyo de los mexicanos, a quienes les pidió que apoyen de manera económica a través de cuentas bancarias de organizaciones para que la ayuda llegue más rápido.

#CruzRoja Mexicana mantiene activa su labor humanitaria en apoyo a Venezuela.



Tu donativo contribuye a fortalecer las acciones del equipo especializado que trabaja en campo.



Súmate desde los canales oficiales:https://t.co/SneDaM4Ogr pic.twitter.com/N8mgSdxK5Y — Cruz Roja Mexicana IAP (@CruzRoja_MX) June 29, 2026

Este martes en #AsíLasCosasConLoret:



➡️Todo sobre el partido México-Ecuador: la Ley Seca y los cruces viales.



➡️Además, el ojo puesto en el escándalo del exdirector general de Pemex que salió golpeador.



➡️Y lo último sobre Venezuela.



¡Ya saben cómo se pone! 1pm@AreliPaz… pic.twitter.com/BbSwKZpa4m — W Radio México (@WRADIOMexico) June 30, 2026

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