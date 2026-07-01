Claudia Sheinbaum dedica emotivo mensaje a la Selección Mexicana por triunfo ante Ecuador en el Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum se mostró muy emocionada desde que inició el Mundial el pasado 11 de junio de 2026. Es por eso, que cada partido que juega la Selección Mexicana, la mandataria siempre ha mostrado su apoyo para el futbol, por lo que la noche en el que México pasó a 16vos de final, fue clave para que todos los mexicanos y aficionados al futbol, vivieran el sueño de ver a su equipo pasar por fin del cuarto partido.

Esto claramente no fue sencillo, fueron meses de preparación que la Selección Mexicana tuvo para poder llegar hasta donde están. Aunado a ello, la emoción de vivir un Mundial en México, llevan a los y las aficionadas del balompié a una felicidad bastante notoria.

Esto lleva a la presidenta Claudia Sheinbaum a no hacerse ajena a la colectividad que hace que el futbol retumbe en cada rincón, y con ello, envió este mensaje que fue muy acorde a la victoria de México vs. Ecuador:

Nuestro país es extrardinario y algo muy bonito. Es el orgullo de ser mexicanos, no sentirnos menos que nadie, al contrario, poner al frente nuestra historia, nuestros valores, la manera en que convivimos, la manera en que recibimos al mundo entero. Es una alegría para todas y todos los mexicanos. A algunos no les gustará, pero serán los menos. La gran mayoría estamos muy contentos, alegres, felices y esperando otro triunfo de la Selección” — Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum describe a México como una “Fraternidad”

Finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció muy emocionada por cómo se están llevando a cabo las cosas durante el Mundial 2026 en México, pues incluso, mencionó que la verdadera fiesta y ambiente se vive en el país si se compara con Estados Unidos y Canadá.

Finalmente dijo la presidenta Claudia Sheinbaum que:

Fraternidad, eso es lo que es el pueblo de México, fraternidad con nosotros mismos y hacia el exterior” — Claudia Sheinbaum

La hospitalidad con la que distintas aficiones internacionales han sido recibidas y han respondido el gesto, es un protagonismo especial. Ahora bien, también exhortó a la población que celebra en las calles y en sus lugares preferidos ha tener cuidado y tomar todo con precaución. Celebrar con responsabilidad y siempre estar pendiente de lo que suceda alrededor de la afición.

Así fue el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum festejó el gol de la victoria del México vs. Ecuador

A través de redes sociales, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió el momento en que vivió el gol de la victoria para completar el 2-0 entre México vs. Ecuador. Así, se unió a los festejos en la alcaldía Azcapotzalco donde se abrazó en un momento eufórico con la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada: