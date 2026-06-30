¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre Durazo y Américo Villarreal? Así responde a acusaciones del NYT

La Ariadna Montiel Reyes salió en defensa de los gobernadores de Sonora y Tamaulipas, Alfonso Durazo y Américo Villarreal, y dijo que si alguien los acusa que muestren las pruebas. Aseguró que la nota del periódico The New York Times, que indicó que los gobernadores están siendo investigados por autoridades de Estados Unidos, solo dice mentiras.

Ariadna Montiel Reyes, presidenta nacional de Morena Ampliar

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¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre los señalamientos contra los gobernadores?

Un señalamiento de ese tipo siempre va a tener una respuesta del movimiento, añadió.

“Este es un capítulo más de la campaña de desinformación permanente construida sin pruebas verificables y carente de todo sustento periodístico y sobre todo de autoridad moral. Esta narrativa permanente va a tener de nuestra parte la contrainformación permanente, resulta inadmisible que los medios de comunicación de alcance internacional una vez más con fuentes anónimas difundan señalamientos graves que buscan incidir en la vida interna de nuestro país y no lo vamos a dejar de remarcar”.

Afirmó que la nota del diario neoyorquino es un discurso más de la ultraderecha nacional e internacional “que han hecho de su vida una mentira”.

“Al que tiene pruebas que las presente y que las autoridades juzguen a quien tiene que juzgar y quiero resaltar que el gobernador Durazo y el gobernador Américo Villarreal ya dirigido cartas al medio para pedir que se aclare, que se diga la verdad”. —

En conferencia de prensa, informó que el sábado platicó con Durazo y le mostró la carta que envió al medio diciendo que no es verdad lo que se dice de él.

En conferencia de prensa de @PartidoMorenaMx destacamos el avance de las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. 🇲🇽



También respaldamos y reiteramos el llamado a participar en la consulta para la nueva Ley General de Derechos de los… pic.twitter.com/6wns1HFeSf — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 30, 2026

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¿Qué opinó sobre Samuel García y el Mundial de Futbol?

Por otra parte, Montiel Reyes criticó las acciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de regalar cerveza con motivo del Mundial de Futbol. Es una frivolidad, sostuvo, en lugar de hacer eso “que se ponga a jalar”.

“Es una frivolidad y en el fondo en el fondo lo más grave en el estado de Nuevo León es toda la corrupción que viene presentándose en el gobierno del estado”. —

Aseguró que el mismo Samuel García envió un informe al Congreso “y entre sus respuestas acepta que su despacho es proveedor del gobierno del Estado. Entonces lo que hemos venido denunciando es verdad y ahora en este momento pues ojalá que se ponga como dicen allá en el norte a jalar”.

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