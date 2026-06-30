Mundial 2026 conecta con México: 8 de cada 10 muestran interés por el torneo

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 mantiene altos niveles de atención entre la población mexicana, de acuerdo con la encuesta Enkoll para W Radio y El País, la Selección Mexicana y el ambiente alrededor del futbol durante las primeras semanas de competencia. El estudio encontró que ocho de cada diez personas mantienen mucho o algo de interés por la Copa del Mundo.

En el nivel de emoción, los participantes otorgaron una calificación promedio de 7 sobre 10 al entusiasmo que genera el torneo. Además, 71 por ciento dijo sentirse mucho o algo orgulloso de que México forme parte de la sede mundialista y 66 por ciento considera que este campeonato será un acontecimiento histórico para el país.

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El futbol como espacio de encuentro entre los mexicanos

La percepción social alrededor del torneo también mostró una dimensión de convivencia. El 79 por ciento de las personas consultadas considera que el Mundial contribuye mucho o algo a unir a la población mexicana.

¿Qué opinan los mexicanos sobre el fútbol? Ampliar

Sobre la manera de vivir los partidos, la mayoría señaló que prefiere seguir los encuentros de la Selección Mexicana desde casa, mientras que una proporción menor opta por reuniones con familiares y amigos, bares o espacios públicos.

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Además, 44 por ciento afirmó que estaría dispuesto a modificar actividades o incluso solicitar vacaciones para seguir partidos considerados importantes.

Encuesta ENKOLL Ampliar

Expectativas para México y evaluación del desempeño del Tri

Respecto al desempeño deportivo, la evaluación general hacia la Selección Mexicana fue predominantemente positiva. El 55 por ciento calificó su actuación hasta ahora como muy buena o buena, mientras que 35 por ciento la consideró regular.

En cuanto al alcance esperado para el equipo nacional, la opción con mayor respaldo fue que México llegará a octavos de final con 39 por ciento de las respuestas. En contraste, seis de cada diez encuestados consideran que el director técnico Javier Aguirre no conseguirá llevar al equipo más allá de esa instancia.

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Portería, figuras y nuevas apuestas de la afición

Entre las preferencias individuales, la encuesta encontró respaldo amplio para que Raúl “Tala” Rangel ocupe la portería titular del combinado nacional. También identificó a Julián Quiñones como el futbolista con mayores expectativas para convertirse en la figura mexicana del torneo.

En el apartado de revelaciones, Gilberto Mora apareció como el joven jugador mexicano que genera mayor expectativa entre la afición para destacar durante el Mundial.

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Tradición, consumo y referentes del futbol mundial

La encuesta también exploró hábitos y preferencias alrededor del torneo. El uniforme verde fue señalado como el favorito de la Selección Mexicana y una parte importante de los participantes expresó intención de adquirir productos relacionados con el Mundial, como el álbum oficial o la camiseta nacional.

Sobre referentes internacionales, Cristiano Ronaldo fue elegido como el mejor futbolista de las últimas dos décadas, mientras que Kylian Mbappé encabezó las preferencias como el jugador que podría dominar el futbol mundial durante los próximos diez años.

¿Messi o Ronaldo? Ampliar

Entre alegría y esperanza: así vive México el Mundial

Al consultar qué emoción representa mejor ver jugar a la Selección Mexicana, las respuestas mostraron una mezcla entre entusiasmo y expectativa. Alegría y esperanza ocuparon los primeros lugares, por encima de emociones como nervios, estrés o indiferencia.

El estudio se realizó mediante entrevistas en línea a 800 personas mayores de edad entre el 12 y el 18 de junio de 2026, con resultados ajustados por género y grupos de edad.

Puedes consultar la encuesta completa aquí.