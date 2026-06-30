Muere responsable del atropellamiento en Los Cabos; refuerzan seguridad por juego de México

En Los Cabos, Baja California Sur, se ha confirmado el fallecimiento del conductor que protagonizó el atropellamiento el pasado miércoles 24 en el corazón de San José del Cabo, de nombre Roberto Arellano Acevedo.

La muerte fue producto de la golpiza que le dieron quienes se encontraban en la vía pública al momento de ocurrir el incidente.

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La confirmación del deceso la realizó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, quien dio a conocer que la hora del fallecimiento fue a las 9:43 horas de este martes 30, justo el mismo día en que vuelve a jugar la Selección Mexicana.

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¿Cómo será el operativo de seguridad en Los Cabos?

Por lo anterior, el Ayuntamiento de Los Cabos redoblará la seguridad en restaurantes, bares y lugares de reunión donde se celebre y transmita el juego de la Selección Nacional este martes 30 de junio, a las 6 de la tarde.

El presidente municipal del destino turístico, José Manuel Larumbe Pineda, lamentó el hecho, dio el pésame a la familia y agregó que este martes se aplicará un dispositivo de seguridad que se activará a partir de las 17:00 horas y se concentrará principalmente sobre el bulevar Lázaro Cárdenas, lugar donde ocurrió el atropellamiento masivo durante el pasado juego de la Selección Nacional, así como en las vialidades de acceso a la zona turística y la Marina de Cabo San Lucas, donde se prevé la mayor concentración de asistentes, a fin de evitar actos de vandalismo que alteren la tranquilidad de locales y visitantes.

Las acciones se realizarán en estrecha coordinación con autoridades estatales y federales, además de las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina, e incluyen el despliegue estratégico de corporaciones, cierres parciales de vialidades en Cabo San Lucas y el fortalecimiento de los puntos de alcoholimetría.

¿Qué medidas se implementarán en La Paz?

En La Paz se contempla la presencia activa de elementos de la Policía Municipal, en coordinación con la Policía Estatal Preventiva, quienes realizarán recorridos pedestres y a bordo de unidades en el malecón de la capital.

Asimismo, se contará con monitoreo permanente mediante el sistema de videovigilancia del C-5 instalado en el malecón, así como el uso de drones para supervisar la concentración de personas y detectar oportunamente cualquier situación que pudiera alterar el orden público.

En materia de vialidad, se implementarán cierres parciales o totales en el Malecón de La Paz, dependiendo del flujo de asistentes, priorizando en todo momento la seguridad peatonal y la prevención de accidentes.

Por su parte, Protección Civil Municipal realizará labores de supervisión de aforos, además de coordinar la presencia de ambulancias y personal de atención prehospitalaria para responder de manera oportuna ante cualquier emergencia; también se contará con el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

La directora municipal de Seguridad, Ruth de la Fuente Velázquez, agregó que el área de Comercio Municipal participará en acciones de sensibilización con establecimientos de la zona, a fin de contribuir a la dispersión ordenada de personas al término del evento.

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