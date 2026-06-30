¿Hay números fantasma a tu nombre? El truco para revisar qué líneas telefónicas usan tu CURP / Anita Kot

La vinculación de las líneas de telefonía móvil con la Clave Única de Registro de Población (CURP) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) no sólo busca fortalecer las investigaciones de delitos como la extorsión, sino que también brinda a los usuarios la oportunidad de desvincular números que ya no utilizan o que fueron registrados indebidamente a su nombre.

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¿Cómo consultar las líneas telefónicas registradas a tu nombre?

Como parte del nuevo esquema regulatorio, las empresas de telefonía móvil deberán mantener en sus portales de internet una herramienta para que los usuarios consulten cuántas líneas están asociadas a su CURP o RFC. Si detectan algún número que no reconocen, podrán acudir a un centro de atención de su operador con una identificación oficial para solicitar la aclaración y, en su caso, la eliminación del registro.

La medida pretende ofrecer mayor certeza jurídica a los usuarios, al evitar que sean relacionados con investigaciones derivadas de delitos cometidos mediante líneas telefónicas que dejaron de utilizar o que nunca contrataron.

De acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), hasta el 25 de junio se habían vinculado alrededor de 63 millones de líneas, lo que representa el 43.6 por ciento del total registrado en el país.

“El universo de líneas que estaríamos registrando de aquí a diciembre son las de recarga, las de prepago”: CRT Ampliar

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¿Qué pasará con las líneas que no sean vinculadas?

El esquema aprobado en diciembre de 2025 sustituyó propuestas anteriores al eliminar la obligación de proporcionar datos biométricos y descartar la creación de una base de datos centralizada en poder del Estado. En cambio, la información permanece bajo resguardo de las empresas de telefonía, como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes, cuyos registros son validados con información del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Registro Nacional de Población (Renapo).

Aunque el plazo original concluía este 30 de junio, la autoridad reguladora decidió ampliarlo hasta diciembre de 2026 mediante un calendario escalonado, definido por el último dígito del número telefónico.

Una vez vencido el periodo correspondiente, las líneas que no hayan sido vinculadas serán suspendidas en un plazo de 72 horas. Durante ese tiempo únicamente podrán realizar llamadas a los servicios de emergencia, atención ciudadana, la compañía telefónica correspondiente y recibir alertas sísmicas.

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