Celebra Sheinbaum freno a intención de Trump de eliminar ciudadanía por nacimiento en EU

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el freno de la Corte de Estados Unidos a desaparecer la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas migrantes indocumentadas.

Es una decisión que protege a miles de familias mexicanas que contribuyen a la economía de México y de Estados Unidos”, así es como celebró la presidenta Claudia Sheinbaum que no se elimine la ciudadanía por nacimiento en la Unión Americana.

Suprema Corte de EU mantiene la ciudadanía por nacimiento

Esta mañana la mandataria reconoció la aportación de las y los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos, luego de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos frenara la orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump para desaparecer la ciudadanía por nacimiento a hijos de personas migrantes indocumentadas.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum sentenció que esta decisión judicial protege a miles de familias mexicanas que han construido su vida en Estados Unidos.

“Por lo visto, la Suprema Corte dijo que no es constitucional esta decisión. Son mexicanas y mexicanos, y de otras nacionalidades, quienes tienen hijos que nacen en Estados Unidos”, expresó.

La Presidenta de México recordó que el fenómeno de la migración responde a la falta de oportunidades económicas en el país, durante muchos años.

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Sheinbaum destaca encuesta de confianza de la OCDE

Por cierto, Claudia Sheinbaum aprovechó para presumir la encuesta de la OCDE en la que se colocó a México entre los cinco países donde la población tiene alta confianza en su gobierno.

Arriba de México sólo está Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. El 53 por ciento de los mexicanos confía en el gobierno federal.

“Hay algunos que no les va a gustar esto, pero pues ni modo así es la vida”, finalizó la mandataria.

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La ciudadanía por nacimiento continúa vigente en Estados Unidos tras la resolución de la Suprema Corte, una decisión que, de acuerdo con lo expresado por la presidenta, beneficia a miles de familias mexicanas.

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