Brenda Quevedo, un caso de secuestro de Estado por 20 años

Jueces tienen temor a represalias políticas para no resolver el caso de Brenda Quevedo y que sea liberada, y no es caso único, señaló el periodista Ricardo Raphael

Dos décadas sin sentencia en el caso Brenda Quevedo

Un caso de secuestro de Estado, una mujer que se encuentra secuestrada desde hace 20 años, sin sentencia porque en primera instancia, no se ha podido encontrar al juez que se atreva a cerrar el caso y dictar sentencia, los jueces no se atreven porque no hay pruebas para procesarla, pero tienen tanto temor a las represalias políticas que pudieran tener, por eso se congela y dejan el asunto empantanado o congelado, afirmó el periodista Ricardo Raphael, quien junto con colectivos exigió la liberación de una madre quien desea ser liberada.

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Estamos hablando de una mujer que se encuentra secuestrada por el estado mexicano desde hace 20 años, sin sentencia en primera instancia.



No hay pruebas para condenarla, pero los jueces tienen tanto temor por las represalias políticas y dejan el asunto congelado:… pic.twitter.com/LGXeGpmyGL — Así Las Cosas (@asilascosasw) June 30, 2026

En el espacio de “Así Las Cosas” con Gabriela Warkentin, el periodista detalló hace cinco años el Comité Especial de la ONU en tema de Tortura conminó al Estado mexicano a que se dictara sentencia o se cambiara la medida cautelar de prisión a Brenda Quevedo. Lo que se logró en ese momento fue que Brenda llegara a prisión domiciliaria, vive en un departamento de menos de 90 metros cuadrados, es una madre adulta que quiere trabajar y busca su sentencia absolutoria.

Recordó que a Brenda se le acusó de ser parte de la banda de Chalma, “una banda que se inventó la señora Isabel Miranda de Wallace y a partir de una fotografía que se encontró donde había adultos y un niño y a partir de ahí comenzó a escribir este guion telenovelesco en el que habían secuestrado a su hijo y luego lo habían asesinado”.

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Organizaciones exigen la liberación de Brenda Quevedo

Hoy, afirmó Ricardo, “el caso Wallace se ha caído, en junio liberaron a Juana Hilda González Lomelí otra de las señaladas, porque la confesión que ella ofreció señalando el secuestro y asesinato; la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la declaración se había obtenido bajo tortura”.

Sin esa confesión dijo, “no hay caso Wallace”, “un año después, esa confesión sin validez debía haber implicado su liberación, pero Brenda Quevedo sigue en el limbo”.

El día de ayer en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se entregó una petición de organizaciones y personas en favor de los Derechos Humanos para exigir la liberación de Brenda y exhibir cómo el Estado mexicano sostuvo este secuestro de Quevedo.

Refirió que “esos que saben que son responsables, tienen nombre y apellido, son una red de vínculos que ha venido operando y son los que ejercen presión sobre el Poder Judicial para que el juez de causa no cierre y no sentencie y están metiendo trabas todo el tiempo, son los mismos que se han encargado de convencer a Ernestina Godoy para que no se desista de la acción penal”.

“El caso exhibe a la justicia mexicana tal cual era y tal cual es”, señaló el periodista.

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