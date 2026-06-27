Salgado Macedonio queda fuera de la contienda por Guerrero: Morena le aplica regla antinepotismo

El legislador anunció que desiste de buscar la candidatura de Morena al gobierno de Guerrero para 2027 tras la aplicación de las reglas internas contra el nepotismo.

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio informó este sábado que desistirá de buscar la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación en Guerrero, antesala de la candidatura a la gubernatura para 2027, luego de que la dirigencia nacional de Morena le notificara la improcedencia de su registro debido a los lineamientos internos que sancionan el nepotismo, frenando así sus aspiraciones para suceder en el cargo a su hija, la actual gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

A través de una transmisión en video en sus redes sociales, Salgado Macedonio detalló que el impedimento responde a un mandato del Consejo Nacional del partido, el cual prohíbe explícitamente la continuidad o postulación de familiares directos en cargos de elección popular. A pesar de acusar una aparente contradicción entre las normas de la organización y los derechos políticos ciudadanos, el guerrerense descartó impugnar la decisión ante instancias judiciales o buscar una alternativa electoral formal en otras fuerzas políticas.

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“Me dijeron: ‘Tú lo sabes, Félix, tú eres el papá de la gobernadora y aquí está prohibido el nepotismo’. Bueno, está bien, son las reglas de Morena y se respetan”, argumentó el senador con licencia. Sin embargo, matizó que, bajo su perspectiva jurídica, la autodeterminación de los partidos políticos no debería colocarse por encima de los artículos 35 y 39 de la Constitución Política.

Durante su video, el legislador precisó que habló con la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien ratificó que el lineamiento contra los vínculos de parentesco se aplicará de manera estricta y sin excepciones para el proceso interno, cuyo registro vencía la tarde de este sábado.

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