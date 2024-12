“Me lo merezco”, Félix Salgado se va de vacaciones

El senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, ya se dio sus vacaciones de fin de año, pues asegura que ha trabajado mucho y se las merece.

El senador por Guerrero ha solicitado licencia a su escaño por 15 días para “vacacionar en Acapulco”.

Anunció que su suplente, Arturo Pérez Pérez, asumirá el cargo para concluir el periodo ordinario de sesiones que llega a su fin el 15 diciembre próximo.

“Pero, yo quiero que Arturo entre para eso son los suplentes. Muchos creen que los suplentes son nada más de adorno, tenemos que ser democráticos, de la Cuarta Transformación, tenemos que darle paso a los suplentes para que vayan fogueándose”, dijo.

Salgado Macedonio, aseveró que las vacaciones se las merece, pues ha trabajado arduamente todo este periodo de sesiones.

“Voy a estarme un ratito con mi familia, un ratito con ustedes, porque creo que me lo merezco, he estado día y noche allá en el Senado aprobando iniciativas constitucionales, las más importantes, las más relevantes para el pueblo de México. Me voy a dar unos 15 días, para vacacionar en Acapulco. ¿Está bien o está mal? Ahí está, mi asistente dice que está bien”.

El morenista dijo también que aprovechará estas vacaciones para recorrer las comunidades de Guerrero para llamar al pueblo a afiliarse a Morena.

Mencionó que hay que “compartir escritorio con territorio, no endiosarse nada más con la tribuna, estar con la gente”.

“Aprovecharé estos días que estaré sin goce de sueldo para que luego no echen los contras cacayacas, porque voy a promover la afiliación de Morena, así de simple”, dijo.

Reconoció que por sus vacaciones anticipadas no participará en su calidad de vicepresidente en una reunión del Parlamento Latinoamericano Panamá que inicia este martes.