Explota Pipa de Gas tras volcadura en Texcoco, deja dos víctimas fatales

Estalla pipa en Texcoco, Estado de México, deja dos personas muertas, una lesionada y pérdidas materiales.

La explosión de una pipa de gas se registró luego de que volcara sobre la Carretera Texcoco - Calpulalpan en la zona conocida como la Curva del Diablo, a la altura de la comunidad de Santa Inés, en el Estado de México.

Reportan dos personas sin vida tras el accidente

Las víctimas fatales son dos personas quienes eran tripulantes de la pipa.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Texcoco y Tepetlaoxtoc, así como de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Policías Municipales de Texcoco para atender la explosión pipa.

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Cuerpos de emergencia mantienen cierre parcial

Como resultado colateral se reportó el incendio de un restaurante de mariscos, aledaño al lugar del siniestro.

Protección Civil hizo el cierre parcial de la circulación mientras trabajan los cuerpos de emergencia en la explosión pipa.

La pipa de la Empresa Global Freightliner, con placas de circulación LH21027 y capacidad de 24,000 litros de de Gas L.P., quedó calcinada en el poblado de Santa Inés, en San Andrés de las Peras.

Una mujer de 33 años resultó lesionada por una esquirla metálica del vehículo y fue trasladada para su atención.

Los bomberos trabajaron en la zona por varias horas para impedir que el fuego se extendiera a otros negocios así como a una gasolinería cercana.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor quien circulaba a gran velocidad no pudo estabilizar el vehículo en la curva por lo que terminó volcando y estallando.

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