SICT confirma cambio de tirantes y rehabilitación del puente Antonio Dovalí Jaime en Veracruz

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que continúan los trabajos de rehabilitación y modernización del puente Antonio Dovalí Jaime, ubicado en el estado de Veracruz, como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad estructural de esta importante vía de comunicación y extender su vida útil.

La dependencia federal detalló que durante 2025 fueron sustituidos seis de los 68 tirantes que conforman la estructura del puente. Para este año se tiene programado el reemplazo de otros 14 tensores, los cuales serán cambiados por elementos fabricados con acero de presfuerzo de alta resistencia y durabilidad.

Continúan trabajos de modernización en puente atirantado. FB Ampliar

¿Qué trabajos realiza la SICT en el puente Antonio Dovalí Jaime de Veracruz?

La obra contempla una inversión total de mil 100 millones de pesos y, de acuerdo con la SICT, beneficiará directamente a alrededor de 42 mil habitantes de la región, además de generar 2 mil 269 empleos durante su ejecución.

Como parte de las acciones realizadas el año pasado, también fue instalado un sistema de monitoreo estructural que permite detectar alertas en tiempo real y dar seguimiento al comportamiento del puente, lo que contribuye a mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la infraestructura.

SICT refuerza seguridad del puente Antonio Dovalí Jaime. FB Ampliar

Puente Antonio Dovalí Jaime: así avanzan las obras de rehabilitación en Veracruz

Para 2026, además de la sustitución de tirantes, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en la superficie de rodamiento. Asimismo, la dependencia realizará labores de conservación en 32 kilómetros de accesos ubicados en la ruta 180D, que incluye el Libramiento de Cardel, el tramo Cardel-Veracruz y la carretera Nuevo Teapa-Cosoleacaque.

El puente Antonio Dovalí Jaime comenzó operaciones el 17 de octubre de 1984 y es considerado el primer puente atirantado construido en México. También destaca como una de las estructuras más importantes de su tipo en el país.

La infraestructura tiene una longitud de mil 170 metros, un ancho de 18 metros y está conformada por 14 claros. Cruza el río Coatzacoalcos y conecta a los municipios de Ixhuatlán del Sureste y Minatitlán, facilitando la movilidad de personas y mercancías en una de las zonas industriales más relevantes del sur de Veracruz.

Actualmente cuenta con cuatro carriles de circulación y registra un Tránsito Diario Promedio Anual de 23 mil 720 vehículos. La SICT señaló que los trabajos de modernización contribuirán a mantener la operación segura del puente y fortalecerán la conectividad regional.