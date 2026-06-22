Repunta empleo en maquila y exportación en el mes de abril, aunque se mantiene por debajo del año previo: Inegi

De acuerdo con el INEGI, establecimientos inscritos en el Programa IMMEX, registraron un crecimiento en empleo, aunque menor que el año pasado, detalla el instituto. / Brownie Harris

Establecimientos inscritos en el Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX) registró un ligero crecimiento mensual de 0.1 por ciento durante abril de 2026; sin embargo, en comparación con el mismo mes del año pasado todavía presenta una caída de 1.6 por ciento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el organismo, el incremento mensual estuvo impulsado principalmente por los establecimientos manufactureros, cuyo empleo avanzó 0.2 por ciento, mientras que las unidades no manufactureras reportaron un aumento de 0.1 por ciento.

Las horas trabajadas también mostraron una recuperación mensual de 0.4 por ciento, aunque en términos anuales disminuyeron 2.4 por ciento.

Remuneraciones muestran crecimiento anual

En contraste, las remuneraciones continuaron mostrando un comportamiento favorable. Durante abril, el salario promedio real pagado al personal contratado directamente por las empresas IMMEX alcanzó los 23 mil 429 pesos mensuales, lo que representó un incremento anual de 5.2 por ciento.

El INEGI detalló que en abril operaban en el país 6 mil 523 establecimientos bajo el programa IMMEX, de los cuales 5 mil 222 pertenecían al sector manufacturero y mil 301 a actividades relacionadas con agricultura, pesca, comercio y servicios.

Baja California concentró el mayor número de establecimientos con el 17.3 por ciento del total nacional, seguida por Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

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Exportaciones mantienen peso en la actividad industrial

En conjunto, las empresas IMMEX emplearon a 3 millones 174 mil 116 personas, mientras que las horas trabajadas sumaron 617.4 millones durante el cuarto mes del año.

En materia de ingresos, los establecimientos adscritos al programa generaron 678 mil 374 millones de pesos, de los cuales el 59.4 por ciento provino de mercados extranjeros, lo que confirma el peso de las exportaciones en la actividad manufacturera del país.

La industria manufacturera concentró el 89.5 por ciento de los ingresos totales del programa, manteniéndose como el principal motor de la actividad exportadora y de generación de empleo en México. A pesar del avance mensual, el Empleo IMMEX aún se mantiene por debajo de los niveles observados un año antes.

Los datos muestran que el Empleo IMMEX continúa ligado al desempeño de la industria manufacturera y de los mercados internacionales que sostienen la actividad exportadora nacional.

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