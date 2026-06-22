Pronóstico del clima martes 23 de junio: Conagua confirma las alcaldías y municipios donde lloverá más fuerte en CDMX y Edomex

Las lluvias continuarán en la Zona Metropolitana del Valle de México durante este martes 23 de junio de 2026. De acuerdo con el pronóstico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones de fuertes a muy fuertes en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México debido a la presencia de canales de baja presión, humedad proveniente del océano Pacífico y el Golfo de México, así como inestabilidad atmosférica.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre posibles tormentas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo durante la tarde y noche, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales.

¿Dónde lloverá más fuerte este martes en la CDMX?

Según el pronóstico del SMN, las lluvias más importantes podrían registrarse durante la tarde y noche en alcaldías del sur, poniente y oriente de la capital.

Entre las demarcaciones con mayor probabilidad de precipitaciones intensas se encuentran:

Tlalpan

Xochimilco

Milpa Alta

Magdalena Contreras

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Coyoacán

Iztapalapa

Además de lluvia fuerte, se prevén descargas eléctricas y posibles encharcamientos en vialidades principales, especialmente durante las horas de mayor movilidad.

Municipios del Edomex con mayor riesgo de tormentas

Para el Estado de México, el pronóstico señala acumulaciones importantes de lluvia principalmente en municipios ubicados en el Valle de México y zonas montañosas.

Los municipios con mayor potencial de precipitaciones son:

Naucalpan

Tlalnepantla

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Toluca

Metepec

Zinacantepec

Lerma

Las autoridades estatales advierten que las lluvias podrían generar reducción de visibilidad en carreteras, encharcamientos urbanos y afectaciones temporales en algunos puntos con drenaje insuficiente.

Temperaturas y recomendaciones para el Valle de México

A pesar de las lluvias previstas, el ambiente será templado a cálido durante gran parte del día. En la Ciudad de México se esperan temperaturas máximas cercanas a los 23 y 25 grados Celsius, mientras que en el Estado de México oscilarán entre 20 y 24 grados dependiendo de la región.

Protección Civil recomienda:

Portar paraguas o impermeable.

Evitar cruzar corrientes de agua.

Mantener limpias coladeras cercanas a viviendas.

Conducir con precaución ante pavimento mojado.

Alejarse de árboles, postes y estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional continuarán actualizando los pronósticos durante la jornada. Por ello, la recomendación es consultar los avisos oficiales antes de salir de casa y mantenerse atento a posibles alertas por lluvias fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México.