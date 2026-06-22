Gas y Petroquímica de Occidente hizo un llamado a colectivos y trabajadores a privilegiar el diálogo

Gas y Petroquímica de Occidente llaman a colectivos y trabajadores a permitir la continuidad de la planta y la labor de la misma.

Luego de un nuevo bloqueo a sus instalaciones y declaraciones difundidas por algunos integrantes del colectivo presentes en los accesos de la planta de Topolobampo, Proman GPO emitió un comunicado en el que reiteró el respeto a la libre manifestación y de manera pacífica, así como su disposición de continuar con un diálogo permanente.

En el propio documento lamentó que la restricción de acceso a las instalaciones impida el ingreso de sus trabajadores y contratistas, lo que señala “afecta directamente la fuente de sustento de cerca de 3,000 personas y sus familias”, así como a una inversión cercana a 1,800 millones de dólares, lo que afirma tendrá un “impacto significativo en la economía local”.

Señala que el beneficio directo es para las comunidades de Topolobampo, Los Mochis y regiones cercanas en donde se localizan sus proveedores, comercios, servicios, hospedaje y transporte, con un efecto multiplicador que fortalece el tejido productivo.

Proman GPO dio a conocer su postura sobre el bloqueo que realizan colectivos y algunos trabajadores de la planta en proyecto en Topolobampo, Sinaloa. Ampliar

Refiere que la labor en la planta es un “proyecto contribuye a fortalecer la cadena agrícola, principal actividad económica del estado… aportando a la seguridad alimentaria”.

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Proman GPO afirma en su comunicado que “continuará cumpliendo plenamente con todas sus obligaciones laborales y contractuales, en estricto apego a la legislación vigente” y rechazó “categóricamente cualquier señalamiento que indique que la empresa limita el acceso de su personal. Por el contrario, buscamos garantizar condiciones seguras para el desarrollo de sus actividades. Hacemos un llamado respetuoso a que las manifestaciones se realicen sin afectar el derecho al trabajo de terceros”.

Caba señalar que en días pasados la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena estuvo presente en la zona y de igual manera hizo un llamado a dar prioridad al diálogo, afirmando que habrá atención directa sobre el particular.