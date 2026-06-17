La Fed pausa los recortes: mantiene tasas entre 3.5% y 3.75% en el debut de Kevin Warsh

Una decisión marcada por la prudencia

La nueva etapa de la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó con un mensaje claro: todavía no es momento de abaratar el crédito. En la primera reunión de política monetaria encabezada por Kevin Warsh, el banco central decidió mantener la tasa de interés de referencia en un rango de entre 3.5% y 3.75%, prolongando así una racha de cuatro reuniones consecutivas sin modificaciones.

La determinación fue ampliamente esperada por analistas y mercados financieros, que observaban con atención el estreno de Warsh como presidente de la institución. Aunque durante meses existieron expectativas sobre posibles recortes en el costo del dinero, la Fed optó por esperar y evaluar con mayor claridad el comportamiento de la economía estadounidense.

Tasas de interés / Yuichiro Chino Ampliar

TE PUEDE INTERESAR: FBI frustra supuesto ataque contra la Casa Blanca durante el cumpleaños de Trump

Inflación y conflictos mantienen la incertidumbre

Uno de los principales factores detrás de la decisión es la persistencia de la inflación. En mayo, el indicador general alcanzó 4.2%, un nivel que se mantiene por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal. El aumento en los precios de la energía, relacionado con las tensiones en Medio Oriente y el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ha contribuido a mantener la presión sobre el costo de vida.

Aunque el anuncio de un principio de acuerdo de paz entre Washington y Teherán ayudó a reducir la volatilidad en los mercados internacionales y moderó el precio del petróleo, las autoridades monetarias consideran que el panorama sigue siendo incierto. Por ello, decidieron conservar una postura de cautela antes de realizar cualquier ajuste en la política monetaria.

El estreno de Warsh frente a una Fed dividida

Kevin Warsh asumió la presidencia de la Reserva Federal tras la salida de Jerome Powell, convirtiéndose en una de las figuras económicas más observadas del gobierno de Donald Trump. Su llegada despertó expectativas debido a que, en el pasado, se mostró favorable a una política de tasas más bajas.

Sin embargo, su debut dejó ver un enfoque más conservador. Bajo su liderazgo, la Fed eliminó algunas señales anticipadas sobre futuros movimientos en las tasas y regresó a un formato de comunicación más breve, similar al utilizado hace décadas. La decisión fue aprobada de manera unánime por los integrantes del comité encargado de definir la política monetaria.

Kevin Warsh. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images) / Tom Williams Ampliar

¿Habrá aumentos antes de que termine el año?

Las nuevas proyecciones del banco central sugieren que aún podría haber movimientos en las tasas durante los próximos meses. La Fed elevó sus previsiones de inflación para 2026 y no descartó un incremento adicional antes de finalizar el año si las presiones sobre los precios persisten.

TE PUEDE INTERESAR: Reino Unido a punto de aprobar la prohibición de redes sociales a menores de 16 años; ¿Si vas de viaje puedes navegar en Facebook, Instagram o TikTok?

Por ahora, la estrategia consiste en esperar. La economía estadounidense continúa mostrando señales de fortaleza, con inversiones sólidas, productividad estable y un mercado laboral que se mantiene resistente. No obstante, el equilibrio entre contener la inflación y evitar un freno excesivo en la actividad económica seguirá siendo el principal desafío de Kevin Warsh en el inicio de su gestión.