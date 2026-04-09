Mx - Diputado del PT en Tabasco desata polémica tras comparar a mujeres con caballos en el Congreso | VIDEO

El Congreso de Tabasco generó polémica luego de que el diputado Martín Palacios Calderón comparara a las mujeres con caballos durante una intervención en tribuna. La declaración ocurrió en el marco de la discusión para declarar el 11 de julio como Día Estatal del Caballo, pero el comentario desvió por completo la atención del tema legislativo y detonó una ola de críticas en redes sociales.

La frase, pronunciada mientras hablaba de cuidados, alimentación y salud, fue interpretada como una analogía ofensiva y reduccionista. En cuestión de horas, el caso escaló en plataformas digitales, con usuarios que cuestionaron el uso de este tipo de expresiones desde un cargo público y exigieron una postura clara tanto del legislador como de su partido.

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Origen de la polémica en el Congreso

El señalamiento surge en un contexto institucional, lo que amplifica su impacto. No se trató de una declaración aislada fuera de cámaras, sino de una intervención formal en el Congreso, lo que ha sido clave para que el tema trascienda más allá del ámbito local y se inserte en la conversación nacional.