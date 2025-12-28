Motociclista evade operativo “Salvando Vidas” y atropella a policía de la CDMX | VIDEO
El conductor de 20 años viajaba sin placas cuando impactó al agente, quien fue trasladado a un hospital con posible fractura en el pie derecho.
Un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC CDMX resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista que intentó evadir un punto de revisión instalado sobre el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante un operativo del programa “Salvando Vidas”, colocado en el cruce de Eje 1 Norte y Comonfort, cuando el conductor de una motocicleta Italika Z250 cc, color negro con rojo y sin placas de circulación, ignoró las indicaciones del personal vial y aceleró para huir del sitio.
El momento del atropellamiento en la alcaldía Cuauhtémoc
En su intento por escapar, el motociclista embistió directamente al Policía Segundo Sergio Abad Cadena, identificado con la placa 991232, adscrito a la Zona Vial 2 de la SSC. El impacto provocó que el elemento cayera al pavimento, generando alarma entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona.
Tras el incidente, otros agentes lograron detener al motero, identificado como Dairon Manuel Millán, de 20 años de edad, quien fue asegurado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público CUH-1, a bordo de la unidad MX119B4, para deslindar responsabilidades.
Policía lesionado fue trasladado a hospital de la CDMX
Paramédicos de la Cruz Roja CDMX, a bordo de la unidad CR-24, brindaron atención prehospitalaria al oficial lesionado y determinaron su traslado al hospital San Ángel Inn, donde fue diagnosticado con posible fractura de pie derecho. Su estado de salud fue reportado como estable.
La SSC CDMX reiteró que los operativos “Salvando Vidas” tienen como objetivo prevenir accidentes viales, detectar conductores bajo los efectos del alcohol y reducir riesgos para la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a respetar los puntos de revisión y las indicaciones de los agentes.
El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales de la alcaldía Cuauhtémoc.