Motociclista evade operativo “Salvando Vidas” y atropella a policía de la CDMX | VIDEO

Un policía de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC CDMX resultó lesionado luego de ser atropellado por un motociclista que intentó evadir un punto de revisión instalado sobre el Eje 1 Norte, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante un operativo del programa “Salvando Vidas”, colocado en el cruce de Eje 1 Norte y Comonfort, cuando el conductor de una motocicleta Italika Z250 cc, color negro con rojo y sin placas de circulación, ignoró las indicaciones del personal vial y aceleró para huir del sitio.

Motero arrolla a policía de la SSC CDMX en un punto de revisión sobre Eje 1 Norte. pic.twitter.com/n1HGFgMHDi — Franc (@paco__miranda) December 28, 2025

El momento del atropellamiento en la alcaldía Cuauhtémoc

En su intento por escapar, el motociclista embistió directamente al Policía Segundo Sergio Abad Cadena, identificado con la placa 991232, adscrito a la Zona Vial 2 de la SSC. El impacto provocó que el elemento cayera al pavimento, generando alarma entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona.

Tras el incidente, otros agentes lograron detener al motero, identificado como Dairon Manuel Millán, de 20 años de edad, quien fue asegurado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público CUH-1, a bordo de la unidad MX119B4, para deslindar responsabilidades.

Buenos días, señor, para su superior conocimiento, en el punto de "Salvando Vidas", establecido en la ubicación de Eje 1 Norte y Comonfort, Colonia Morelos, Alcaldía CUH, el Policía 2° 991232 Abad Cadena Sergio, perteneciente a la Zona Vial 2, es atropellado por el conductor C.… pic.twitter.com/bmL7OQAwQ3 — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) December 27, 2025

Policía lesionado fue trasladado a hospital de la CDMX

Paramédicos de la Cruz Roja CDMX, a bordo de la unidad CR-24, brindaron atención prehospitalaria al oficial lesionado y determinaron su traslado al hospital San Ángel Inn, donde fue diagnosticado con posible fractura de pie derecho. Su estado de salud fue reportado como estable.

La SSC CDMX reiteró que los operativos “Salvando Vidas” tienen como objetivo prevenir accidentes viales, detectar conductores bajo los efectos del alcohol y reducir riesgos para la ciudadanía, por lo que hizo un llamado a respetar los puntos de revisión y las indicaciones de los agentes.

El caso ya es investigado por las autoridades ministeriales de la alcaldía Cuauhtémoc.