El legado de Crystal Waters y el fenómeno de Gypsy Woman

En su regreso al programa Martha Debayle en W, la icónica cantante Crystal Waters compartió cómo Gypsy Woman (She’s Homeless) se convirtió en uno de los himnos más importantes de la música house, permaneciendo vigente por más de tres décadas.

Crystal Waters / Johnny Nunez Ampliar

Martha confesó que su remix favorito es el del DJ Dimitri from Paris, una versión con ritmos latinos que, según dijo entre risas, “solo existe en YouTube”. Waters respondió que su versión predilecta es el Strip to the Bone Mix, el mismo que interpreta durante sus presentaciones en vivo.

La vigencia del clásico en TikTok y el redescubrimiento del house

Crystal Waters reveló que el público que la sigue se ha transformado con los años.“ Cada vez el público es más joven. Muchos llegan solo para escuchar Gypsy Woman porque es viral en TikTok”, explicó.

Este fenómeno ha provocado momentos curiosos: nuevos oyentes que creen que la canción es reciente o incluso que pertenece a otros artistas. “Una vez me preguntaron cómo fue trabajar con T.I. porque él usó un sample… tuve que decirles: ‘¡Esa es mi canción!’”, contó divertida.

La historia real detrás de Gypsy Woman

La cantante compartió nuevamente el conmovedor origen del tema, compuesto en 1991 y considerado una pieza fundamental del house. El estribillo “la-da-dee, la-da-daa” surgió mientras Crystal buscaba palabras cortas para encajar en el ritmo creado por Basement Boys, pero la inspiración final vino de una historia real.

Waters explicó que la letra describe a una mujer sin hogar que veía con frecuencia en Washington, D.C.: bien vestida, maquillada y cantando góspel en la calle para ganar dinero. “Quería mostrar lo rápido que alguien puede quedarse sin casa”, recordó. De ahí nació la famosa línea: “She wakes up early every morning just to do her hair because she cares.”

Show Crystal Waters / Johnny Nunez Ampliar

El cariño de la audiencia en México

Crystal Waters aseguró que México es uno de los países que más la han marcado en su carrera. Ha visitado el país al menos diez veces y siempre se sorprende por la energía del público.

“Ustedes son los más entusiastas. Cantan, bailan y lo dan todo. Casi no usan el celular; están ahí, presentes”, afirmó.

Un evento único: la música house con orquesta en Nueva York

Antes de despedirse, Crystal anunció un proyecto especial: un espectáculo en Sony Hall, Nueva York, donde grandes voces del house, Robin S., CeCe Peniston, Barbara Tucker, Nia Day, Dwayne Harden y Muka, interpretarán sus éxitos con una orquesta en vivo.

“Ya lo hice en Europa y suena increíble. Teníamos que hacerlo también en Nueva York”, contó emocionada.

Crystal Waters se reafirma como una figura esencial de la música house, una artista que ha logrado cruzar generaciones y mantenerse vigente gracias a una canción que no envejece: Gypsy Woman.

Dale play y escucha la entrevista completa en: https://youtu.be/ikoLVKXH_2s