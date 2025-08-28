Pronóstico del Clima: Viernes 29 de agosto; lluvias, frío y temperaturas en la CDMX

En plena temporada de lluvias, la Ciudad de México se prepara para otro viernes marcado por la inestabilidad atmosférica, según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para el 29 de agosto de 2025, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes (de 25 a 50 mm en 24 horas) en la capital y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y posible granizo.

Este panorama, influido por un canal de baja presión sobre la Mesa Central y la interacción con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, no solo complica la movilidad diaria, sino que resalta la vulnerabilidad urbana ante eventos climáticos cada vez más intensos. Con temperaturas moderadas pero un ambiente húmedo que podría agravar encharcamientos.

El Valle de México, incluyendo la CDMX, ha sido azotado por precipitaciones casi diarias en las últimas semanas, con alertas naranjas en múltiples alcaldías y un acumulado que supera los promedios estacionales.

El viernes no será la excepción: la mañana arrancará con un ambiente fresco (mínimas entre 12-15 °C), bancos de niebla en zonas altas y un cielo parcialmente nublado que evolucionará hacia nublados densos por la tarde. Ahí, el riesgo de chubascos intensos aumenta, especialmente en el sur y poniente de la ciudad, donde las alcaldías como Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Tlalpan podrían ver las precipitaciones más copiosas.

Alcaldías como Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza podrían experimentar las máximas temperaturas, cercano a los 25°C, mientras que las zonas con orientación más fresca incluyen Tlalpan y Magdalena Contreras, con temperaturas que no superan los 21°C.