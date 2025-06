Estuvo bien que Sheinbaum no acudiera a Washington, es algo que debe planearse con tiempo: Solange Marquez

“Lamentable no se haya podido dar la reunión, hubiera sido una gran oportunidad conversar temas que están en la agenda bilateral desde hace tiempo, difícilmente se pueden tratar en una conversación telefónica, que bueno que se dio la conversación telefónica, que lastima que no se dio el cara a cara y ojalá se retome pronto”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola, la internacionalista, Solange Marquez, dijo que lo destacable es que Donald Trump hablará con Claudia Sheinbaum por teléfono, “con pocos ha tenido esa diferencia… tiene respeto por ella es de reconocer”, el avance fue en la posibilidad de negociar el acuerdo en materia comercial, lo destacable del trabajo del secretaría de Economía, Marcelo Ebrard con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, pero “al final nos quedamos con los mismos temas que ya teníamos, no hay más información por parte del Gobierno de México ni de la Casa Blanca”.

Marquez señaló que estuvo bien que Claudia Sheinbaum no acudiera a Washington porque, aunque las reuniones son importantes en el marco de la privacidad, Donald Trump en ocasiones trata mal a sus invitados, hace un espectáculo, tuvo “un trato condescendiente como si Sheinbaum no tuviera agenda personal”, es algo que debe planearse con tiempo, “se va a dar y se tiene que preparar bien; la presidenta de México debe conseguir tratar el tema de los aranceles, mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que es lo más importante para México porque está en riesgo.

Sobre las acusaciones de la secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, comentó que fue declaración personal, Donald Trump no tiene esa percepción de Claudia Sheinbaum, no comparte esa opinión porque no continuo con esa narrativa.

La internacionalista informó que es importante el trabajo del secretario de Economía y el canciller, Juan Ramón de la Fuente “que ha brillado por su ausencia”, las secretarías de ambos países tienen que trabajar por el T-MEC; además deben defender a los mexicanos en consulados a través de apoyo legal para que sus derechos no sean “pisoteados” y no solo con hacer política en mañaneras.

Al ser cuestionada sobre la imagen de Claudia Sheinbaum a nivel internacional dio a conocer que al principio de su mandato los medios “la trataron bien”, es considerada una mujer preparada en el extranjero con la narrativa de que es una mujer científica, en su relación con Donald Trump se ha mantenido de manera positiva, pero bajó a raíz de la elección judicial, fue criticada, “va a ir en picada si no se logra avances en materia comercial y migratorio”.

