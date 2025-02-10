Impiden subir a camión a mujer que traía en carriola a su hijo con parálisis cerebral

La madre del menor no cuenta con los recursos para sustituir la carriola que utiliza por una silla de ruedas / SbytovaMN

El conductor de un camión obligó a bajar a una mujer que intentó subir con la carriola con la que transporta a su hijo con parálisis cerebral.

Esto ocurrió en una unidad del sistema de transporte “Va y ven”, en la ruta Circuito Metropolitano de la ciudad de Mérida, Yucatán.

¿Por qué negaron el servicio a la mujer y a su hijo con parálisis cerebral?

En un video difundido en redes sociales, se observa al conductor señalando que las reglas exigen plegar la carriola para abordar, o en dado caso es necesario transportar a las personas en una sillas de ruedas .

Esto, pese a que la mujer explica que utiliza una carriola porque no cuenta con los recursos para comprar una silla de ruedas para su hijo y que por su discapacidad no puede plegar la carriola.

Aunque la mujer señala que esos camiones cuentan con plataformas en beneficio para personas con discapacidad como su hijo, al final tiene que descender de la unidad.

Una mujer y su hijo con parálisis cerebral fueron discriminados por un chofer de transporte público de Mérida, en Yucatán. / DIF Mérida Ampliar

¿Qué ocurrió con la mujer y su hijo?

Tras conocerse lo ocurrido, la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) reprobó el comportamiento del conductor, quien fue suspendido y enviado a un curso de capacitación.

En tanto, el DIF Mérida localizó a la señora Nayeli María y a su hijo Yossef Johnson Marín, y les entregó una beca para personas con discapacidad para que puedan acudir a sus terapias.

También se le brindará el apoyo necesario para que reciba asistencia continua en beneficio de su pequeño.

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