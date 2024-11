Objetivo del nuevo partido son elecciones del 2027 y ser una fuerza potente en 2030: Álvarez Icaza

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el integrante del Frente Cívico Nacional (FCN), Emilio Álvarez Icaza, dijo que la creación del nuevo partido es un esfuerzo de gente que viene de más de cien organizaciones y su objetivo no es solo generar condición de registro si no la elección federal de 2027 para que sea una fuerza potente en 2030.

“La circunstancia del dilema que enfrentamos es la ruta autoritaria del Gobierno y su partido que obliga a sentarse a conversar, no tengo duda que vamos a hacerlo para ver si podemos construir algo que responsa al momento del país, no es un tema si me cae bien o mal, si me gusta lo que se hizo el 2 de junio, es un tema dilema país, las decisiones que toma Morena semana tras semana para destruir instituciones, desaparecer el INAI, hacer todos los delitos, las amenazas del SAT obligan… En la elección del Poder Judicial ¿qué vamos a hacer? ¿apoyamos? ¿no participamos?, mejor concentrar esfuerzos que obliguen a generar una concentración opositora”.

Álvarez Icaza informó que van a intentar que oposiciones formen un solo bloque, “hay cosas que no me gustan del PRI, PAN, MC”, pero esas fuerzas políticas tienen representación en el Congreso, en el Gobierno tienen espacios y militancias, “yo prefiero hacer un trabajo para que no haya más Yunes en el PAN, más Cynthia López Castro del PRI que se van a Morena o más danieles Barrera de MC y generemos este bloque opositor”.

La oposición tiene que reconocer cuales fueron sus errores desde el 2018, “no se ha hecho lectura suficientemente autocritica”, los tres presidentes de los partidos se encargaron de posiciones diferentes y no funcionaron, pero hay gente que sigue votando por ellos, para ellos este es el momento, no tenemos registro hasta el 27, hagamos alianza para evitar la deriva autoritaria”, puntualizó.

Sobre quien es dirigente y como se conforma la estructura interna del partido el integrante del Frente Cívico Nacional señaló que aún no llegan a ese momento, existen liderazgos de todo tipo, gente con experiencia y participación política como Guadalupe Acosta; más jóvenes como Amado Avendaño; un grupo que se llama “Impacto Cívico”; Israel Rivas, activista por los niños con cáncer; trabajadores del Poder Judicial; y madres buscadoras, “no es fácil crear un partido, pero lo más difícil es quedarse con los brazos cruzados los próximos 6 años”, concluyó.

