Tomemos el mando de los partidos políticos: Israel Rivas

Israel Rivas, vocero de los padres y madres de niños con cáncer, se registro como aspirante a representar al Frente Amplio por México. En entrevista con Carlos Loret de Mola, declaró que llegó a la decisión de ir por la presidencia del país por que la política es el ejercicio para mejorar el país y los ciudadanos tienen la obligación de resolver los problemas… “Tenemos el destino en nuestras propias manos”.

Rivas invito a la gente a unirse al proyecto, a ser regidores y síndicos; aunque inicio tarde y no tiene la experiencia política, dijo que tiene la idea firme de que es el momento del ciudadano para luchar en contra de los partidos políticos, para que les abran las puertas a participar y dejen de poner miles de requisitos.

“Tenemos que demostrar y cambiar las cosas, poner el ejemplo para que la gente se preocupe y se sume a la política, la política es la construcción del bien común entre todos”.

El activista puntualizó que tiene en su cuenta bancaria tres mil pesos y que realizará su campaña a través de redes sociales… “Mi lucha empezó hace muchos años, por mi familia, me forme con grandes personajes, me toco conocer, a muy temprana edad me di cuenta del desastre que es este país y sigo en pie de lucha”.