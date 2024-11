PJF debe postular a mil 793 candidatos para elección judicial... lleva solo 378 interesados

El proceso de inscripción de aspirantes para la elección de jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial Federal está lejos de llegar a la meta necesaria y el tiempo se acaba. A solo cuatro días de que venza el plazo de registro los aspirantes inscritos suman 378, menos de la cuarta parte de las mil 793 candidaturas que dicho poder debe aportar para la elección del próximo año.

Además, no hay garantía de que los inscritos hasta el momento cumplan con todos los requisitos para ser considerados como candidatos viables, pues eso depende de que superen la fase de análisis, la cual incluye un examen, y de las plazas disponibles por circuito.

La reforma judicial aprobada por el Congreso establece que para la elección extraordinaria que se realizará en 2025 de ministros, magistrados y jueces federales se requiere un universo final de 5 mil 410 candidatos. La cifra que confirmada esta misma semana por el exministro y hoy asesor de la presidencia Arturo Zaldívar.

De todos ese universo cada uno de los tres poderes de la Unión debe aportar una tercera parte de candidatos pues así se estableció en la reforma. Es decir, para un puesto a juez o magistrado federal, debe haber 6 candidatos en la boleta, dos propuestas por el Legislativo, dos por el Ejecutivo, y dos por el Judicial. En el caso de ministros deben ser 30 candidatos por cada uno de los puestos de los cuales cada poder debe aportar diez de ellos.

En ese contexto al Poder Judicial Federal le corresponde postular mil 793 candidatos al final, de los cuales 27 son para ministro de la Corte, seis para el TEPJF, 15 para el tribunal de disciplina, 45 para salas regionales y mil 700 para jueces y magistrados.

Hasta el corte de las 6pm de esta tarde la cifra de aspirantes inscritos era de 378. Cabe señalar que el plazo para inscribirse inició desde el 5 de noviembre y vence el 24, es decir, el próximo domingo. Hasta ahora ha transcurrido el 75 por ciento del tiempo disponible para ello.

En el gobierno se ha estimado que muchas personas se inscribirán de última hora en las distintas convocatorias emitidas por los tres poderes y con eso se podría llegar a la meta de candidatos que se necesita. El problema es que la cifra de aspirantes registrados debe superar de forma considerable a la de candidatos finales que se requieren para que el espíritu del proceso funcione.

De hecho, el ministro Arturo Zaldívar había advertido el pasado 20 de noviembre que cada comité de evaluación de cada uno de los tres poderes debe reunir 5 mil 410 aspirantes para de ahí sortear a los 1 mil 793 candidatos. Lo anterior significa que el universo de aspirantes inscritos en el Poder Judicial no llega ni al 10 por ciento de los que realmente se requerirían para una selección adecuada.

Niegan presiones, acusan desconfianza

En los últimos días algunos funcionarios y políticos del oficialismo han señalado de supuestas presiones o intimidaciones desde los jueces o incluso desde la Suprema Corte de Justicia para que funcionarios no se inscriban a la convocatoria del Poder Judicial. Incluso el senador Gerardo Fernández Noroña le pidió a la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que “sacara las manos” del proceso.

Así las Cosas PM habló con diversos funcionarios judiciales tanto de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación como de juzgados federales quienes negaron en todos los caso que hayan recibido presiones de nadie para no inscribirse. Por el contrario, argumentan que lo que hay es poca confianza en el procedimiento o en la independencia con la que contarían para desempeñar su labor jurisdiccional en el futuro.

“Yo no voy a participar porque no considero que sea un puesto honorable bajo las nuevas condiciones, ni que distinga a los mejores preparados para realiza una labor tan importante como impartir justicia y lo más importante no creo que vayan a existir condiciones para desempeñarlo de forma imparcial. Además, creo que habrá opacidad en la selección y aún de llegar, advierto que la idea es presionar a los jueces con el consejo de disciplina para ajustar las resoluciones al gusto del gobierno”, dijo una funcionaria de una ponencia de la Corte.

Por su parte la maestra Luz María Flores Ávila, quien labora actualmente como secretaria de Juzgado en el Juzgado Segundo en materia Administrativa de Ciudad de México, también negó que existan presiones de parte de sus jefes. En cambio, atribuyó que la poca participación puede deberse a que aun cuando los requisitos parecieran ser laxos, el cargo para el que las personas se postularían si es demandante y de tiempo completo.

En su caso Flores dijo que ella está preparando su documentación para inscribirse ya que, aun cuando las reglas no le gustan es mejor participar para que al final se obtenga el mejor resultado posible.

Otra funcionaria también con nivel de maestría, que pidió reserva con su identidad, dijo que aún no está segura de si se inscribirá, pero descartó que haya presiones para no hacerlo. “La única presión viene de lo poco confiable que luce todo esto desde que empezó, y de la libertad que se tendría para hacer con autonomía nuestra función”, dijo

