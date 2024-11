¿En qué momento nos volvimos tan conservadores en el Congreso?: Patricia Mercado

¿A qué hora narcomenudeo va a ser una persona que traiga 6 gramos?, se cuestionó la diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, durante la discusión y aprobación de delitos correspondientes a prisión preventiva oficiosa, de la cual dijo, “afortunadamente al final retiraron narcomenudeo”.

En el espacio de “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, la emecista, recordó que hace tres años se discutió la regulación de cannabis en el Senado, y el consenso entre quienes estaban a favor de la regulación, “fue de 28 gramos, lo permitido para las personas para su consumo personal”, de ahí su cuestionamiento, al reconocer que “no existe un nuevo modelo de regulación de cannabis”.

Recordó también que la “Ley de Amnistía”, daba la posibilidad de acogerse a las personas con posesión de 10 gramos de cannabis o 1 de cocaína para salir de prisión por posesión simple, y que, en ese momento, Jesusa Rodríguez, Mario Delgado y Olga Sánchez Cordero metieron la reforma para los 28 gramos. De ahí la pregunta ¿A qué hora nos volvimos tan conservadores?

“Afortunadamente, echaron para atrás lo de narcomenudeo…, ya que por cada persona que hay en prisión preventiva por narcotráfico, hay 24 por narco menudeo, jóvenes y sobre todo muchas mujeres que por posesión de 6 gramos están encarcelados” y el sistema penitenciario dijo, “no garantiza la reinserción”.

Finalmente, señaló que México lleva dos sentencias de la CIDH por violación a derechos, por lo que argumentó “no solo no asumimos que el artículo 19 viola los derechos humanos… lo más congruente es que si no estamos de acuerdo en toda la política de lucha contra la droga de Calderón y ahí nace el 19, bueno, pues, podríamos conseguir un acuerdo para que desaparezca el artículo 19 de la Constitución y no estarle agregando, agregando y agregando delitos donde la consecuencia es la prisión preventiva oficiosa, no la justificada”.