Aprueban diputados prisión preventiva oficiosa a quien cometa extorsión y tráfico de fentanilo

En una larga e intensa sesión en la que salieron a relucir nuevamente los dimes y diretes entre los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, mayoría calificada, y 108 en contra reformas al artículo 19 constitucional que amplía el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa.

Esta iniciativa, una más de las que presentó López Obrador, contempla incluir en la lista de actividades ilícitas que merecen dicha medida cautelar: la extorsión en todas sus formas, así como la producción, distribución, compra-venta y consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Aunque en la propuesta estaban incluidos los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal mediante contrabando y manejo de facturas falsas, finalmente se acordó que esos ilícitos quedaran fuera de la lista de las conductas que ameritan la reclusión inmediata de sospechosos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, explicó en qué consiste esta reforma.

“El dictamen incorpora la facultad al juez para ordenar la prisión preventiva oficiosa en los casos de extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas”.

De hecho, a propuesta de última hora de Ricardo Monreal, se aprobó modificar el dictamen original, para actuar contra los que distribuyen los precursores de las drogas sintéticas.

La discusión se tornó ríspida, pues los diputados se dieron con todo, los de la oposición reiteraron que la figura jurídica de la prisión preventiva es en sí misma una violación a los derechos humanos, violenta los acuerdo internaciones, conculca el principio de presunción de inocencia y es un atropello a las libertades fundamentales.

Mientras que los morenistas respondieron a los panistas que en el sexenio de Felipe Calderón se aprobó la prisión preventiva oficiosa y que ahora solo se amplía a algunos delitos más, así que no deben escupir al cielo.

Los priistas llevaron a tribuna una corona fúnebre en señal de que la presunción de inocencia ha sido asesinada.

La panista, Annia Gómez así se manifestó. “Son unos hipócritas, hoy ustedes instauran la ley Morena, vas a la cárcel hasta que demuestres tu inocencia, malditos tiranos”.

Así se llevan los diputados, así expresan su compañerismo con insultos y diatribas, por decir lo menos.

Y la que no se quedó atrás fue la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros.

“Ya bien lo decía Molotov, en una de las canciones más famosas, si le das más poder al poder, más duro te van a pedir a …. Y ustedes se la saben muy bien. Quieren aprobar una medida autoritaria que criminaliza a las personas y que no sirve para combatir la delincuencia, si la prisión preventiva no funciona la redoblan y le meten acelerador, ya no más des falta decir arriba y alenté porque sí, son hijos del PRI”.

En tanto, el jefe de los diputados del PRI, Rubén Moreira, sostuvo que la reforma al artículo 19 de la Constitución pretende disminuir los derechos de las personas. Es decir, lo que el gobierno busca es la facilidad de meter a la cárcel a la gente sin importar que muchos de ellos van a ser inocentes.