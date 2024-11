Ministro Pérez Dayán debe pronunciarse si hubo violaciones en reforma judicial: Javier Martín Reyes

“Se paso una aduana importantísima que era si los partidos políticos podrían o no presentar este tipo de impugnaciones contra reformas a la Constitución… cualquier persona mínimamente informada en la materia electoral y como la Corte ha tratado acciones en la materia sabe que precedentes se dan, incluso cuando partidos políticos no pueden participar en ciertos procesos, siempre está abierta la puerta para que impugnen leyes electorales”.

En entrevista con Carlos Loret de Mola el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, (IIJUNAM), Javier Martín Reyes, habló del debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma judicial y dijo que el ministro Alberto Pérez Dayán tiene la responsabilidad como juez constitucional de pronunciarse sobre temas de fondo, si hubo violaciones al procedimiento legislativo, aunque se pierda la votación de procedencia, “que seguramente será el caso… para mí eso es lo correcto”.

Martín Reyes informó que es una reforma que “gira” en materia electoral pero no incorpora las definiciones de quienes serán juezas y jueces; puntualizó que, aunque el ministro Pérez Dayan no está a favor de invalidar la reforma a través de una acción de inconstitucionalidad no se puede pasar por alto la posibilidad de impugnar y que la SCJN pueda analizar de fondo la reforma judicial.

Referente al comentario de Ricardo Monreal al referirse sobre la postura de Pérez Dayan dijo “yo no sé si trae información privilegiada o adicional desde fuera… Yo creo se tiene que pronunciar” y explicó que ve muy difícil “decir que es una reforma que no atenta contra la independencia judicial, contra la inamovilidad en el cargo, porque establece un procedimiento claramente inadecuado y contrario a los estándares internacionales”.

El investigador del IIJUNAM señaló que será difícil que la discusión termine hoy porque se necesitan por lo menos otras dos sesiones ya que son 336 páginas del proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que están discutiendo con temas controversiales y posiciones divididas.

