Mi voto no fue definitorio afirma Cynthia López Castro

La senadora priista Cynthia López Castro justificó su ausencia la madrugada del viernes en la cámara alta y en consecuencia su no voto, lo que limitó la revisión de reformas constitucionales y ofreció una disculpa, para ir hacia adelante.

“Soy un ser humano, me sentí mal no pude regresar. Ofrezco disculpa, pero no voy a permitir me estén difamando que me vendí a Morena por querernos dividir “.

Mediante un video difundido en sus redes sociales López Castro respondió así a las versiones que desde su bancada señalaron su acercamiento con Adán Augusto López y los morenistas.

La legisladora priista rechazó que el hecho de no votar, fuera decisivo para que esta reforma pasara en el Senado, incluso si Ricardo Sheffild hubiera estado presente.

“Tampoco voy a permitir que digan que mi voto fue definitorio para que se aprobara con 126 Senadores presentes, se requerían 84 votos a favor, Morena tuvo 85. Si yo hubiera votado en contra seríamos 127 senadores presentes, con 85 votos a favor también se aprueba”.

En ese sentido llamó a combatir la desinformación y noticias falsas “que pueden llegar a ejercer violencia política sobre una mujer”, al tiempo que agradeció el respaldo de su coordinador Manuel Añorve así como de su bancada para seguir “construyendo y defendiendo” a México.

Ofrezco una disculpa pública. Soy un ser humano, me sentí mal y me salí del Senado y no alcancé a regresar . Mi compromiso firme con quienes me dieron su confianza ! Mi voto no le dio la mayoría a Morena ya la tenían con 84 votos. pic.twitter.com/bzr76vNJSK — Cynthia López Castro (@cynthialopezc1) October 26, 2024

