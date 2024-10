Peligroso que Sheinbaum ignore suspensión contra reforma judicial: Javier Martin Reyes

“Creo que estamos en una situación muy crítica porque a actores políticos se les está haciendo fácil violar, ignorar, no acatar resoluciones judiciales que son obligatorias, podemos estar o no de acuerdo con lo que se decida un tribunal”.

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, el Investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM, Javier Martin Reyes, habló sobre las suspensiones en contra de la reforma judicial y dijo que la regla de una democracia donde se respete el estado de derecho es que cuando una decisión no gusta hay que impugnarla, el mensaje que manda la presidenta Claudia Sheinbaum y los demás actores políticos al ignorarlas es muy peligroso, “imagínate si eso hace la presidenta, cualquier resolución se puede pasar por el arco del triunfo y eso no puede ser así”.

El Investigador del Instituto de investigaciones Jurídicas de la UNAM señaló que hay interrogante sobre si a través de una medida cautelar, una suspensión dictada, un amparo se pueda borrar la reforma al Poder Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF).

Martin Reyes dio a conocer que la reforma judicial estaba mal diseñada desde un inicio, desde que se presentó estudios revelaron que era difícil de implementar porque tienen muchos problemas técnicos, “lo que paso, no quisieron escuchar”, la aprobaron insertando modificaciones mínimas, “lo que estamos viendo son las consecuencias”.

Hay muchas preguntas a través de la suspensión, hay que analizarla, tienen que tener congruencia con las instituciones, “pero que no digas que no lo van a cumplir, ahorita desacatan la sentencia sólo porque no les gusto como esta argumentado, las sentencias se acatan lo que no es ignorarlas, desecharlas, hacer como que no existieran, ya estamos en un escenario así en muchos casos”, concluyó.

