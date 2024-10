Asesinato del alcalde de Chilpancingo, es un acto terrorista: Alejandro Moreno

“El viernes todavía solicitó [Alejandro Arcos, alcalde de Chilpancingo] seguridad al Estado y esa ayuda que pidió no llegó (...) Algo que es trágico”: Alejandro Moreno

Tras el asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno se dijo consternado y triste por la violencia en México y en particular por el “grotesco” asesinato del alcalde lo que calificó como “un mensaje que solo usan grupos terroristas para sembrar terror, pavor, miedo”.

En entrevista para “Así las Cosas” con Gabriela Warkentin, señaló la violencia generalizada y recordó los recientes asesinatos de Alfredo Cabrera, candidato del PRI a Coyuca de Benítez, al secretario general del Ayuntamiento de Chilpancingo, Francisco Tapia y ahora al alcalde de Chilpancingo quien dijo, “el viernes todavía solicitó la seguridad del gobierno del estado, no pudo tener comunicación y esa ayuda nunca le llegó”.

Señaló que “tal pareciera que en Guerrero, como en otras entidades federativas, si no pactan con el crimen organizado, ya no los van a dejar gobernar... él y su gente no lo aceptaron”.

Por ello, adelantó que este lunes “vamos a formalizar la propuesta para que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República”, para establecer comunicación con las autoridades federales, porque no es tema del asesinato de un alcalde, sino de la seguridad en todo el país.

Sobre los rumores de la desaparición de la esposa del alcalde y sus hijos, afirmó, “no tenemos información oficial de la familia del alcalde”.

Pero reiteró el llamado a las autoridades federales a establecer una estrategia “firme, eficaz y eficiente en el país” para atender la violencia en el país, asegurando “lo que hoy ocurre nos apremia a atender la seguridad… todos tenemos que poner de nuestra parte y desde los tres órdenes de gobierno”. Porque dijo “esto sobrepasó todos los límites, necesitamos garantizar seguridad”

Recordó que previo a su triunfo y hace algunos días platicó con el alcalde para hallar soluciones al tema de seguridad, por la que “él tenía una gran preocupación y estaba armando un gran equipo para resolverlo”.

Y concluyó señalando “no podemos permitir que se tenga que pactar con el crimen organizado para gobernar”, por lo que abogó por que la estrategia nacional de seguridad se dé a conocer con pronto.