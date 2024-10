En los últimos seis años hemos vivido la restauración de la autoridad autoritaria: Lorenzo Córdova

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, habló en entrevista con Carlos Loret de Mola, sobre su libro “La democracia institucional en riesgo. Los autoritarios no descansan” y dijo que las personas autoritarias siempre están presentes, “lo que hemos vivido es la restauración de la autoridad autoritaria”, es frecuente escuchar el debate amigo-enemigo en la actual política que se vive desde hace seis años “y se ha convertido en paisaje natural”.

Córdova señaló que la democracia en México fue un proceso lento gradual paulatino y no por eso menos profundo que el de otros países, “quienes entendemos el derecho queremos que la democracia subsista, se requiere quien la defienda”, si por miedo y desinterés dejan que autoritarios actúen “ahí ya se acabo la democracia”.

“La primera designación de negociación de los consejeros del IFE autónomo en 1996, quien participó de representante de la izquierda fue el presidente del PRD y se llama Andrés Manuel López Obrador, quien participó en la construcción de los consensos y demandó durante mucho tiempo que las reglas fueran tomadas en cuenta… plantear que Morena no participó… cuando fui electo consejero presidente en 2014 del INE no existía y a Morena mi acto fue darle el registro… es una falacia el intento de construcción de discurso autoritario que plantea la democracia, es de mayoría, no tienen derecho a desmontar ni la historia, ni la lógica de hacer política, una decisión democrática recoge en menor y mayor medida los puntos de vista de todos”.

El exconsejero presidente del INE puntualizó en que la presidenta Claudia Sheinbaum hasta ahora demuestra ser honesta como primera mandataria, “no le ha mentido a nadie para tratar de crecer, hay que empezar a querer a Sheinbaum”, es iniciadora de la reforma al Poder Judicial que asegura está repleto de corrupción, “hay que empezar a creerle, tiene todas las condiciones para poder gobernar”.

La presidenta está convencida de lo que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “los datos políticos confirman que nadie les regalo nada en las urnas, son la fuerza política mayoritaria… está convencida por su propia formación y trayectoria militante de la política que se ha autodenominado Cuarta Transformación… porque ha avanzado de la mano de López Obrador… Morena es la fuerza política mayoritaria”, concluyó.

