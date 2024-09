“Estamos en un narcoestado militar constitucional”: Alfredo Lecona

En entrevista con Carlos Loret de Mola, el activista, analista político e integrante de Seguridad sin Guerra, Alfredo Lecona, habló sobre el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena y dijo que su aprobación en la Cámara de Diputados es una derrota generacional que está a punto de consolidarse y constitucionalizarse, tratan de demostrar con falacias y mentiras al país que la seguridad la corrompieron civiles y “los militares no tendrían por qué ser así” cuando vivimos en un México con más de 500 mil muertes, 116 mil personas desaparecidas oficialmente y más de 6 mil fosas en los últimos 18 años.

“Es una profunda tristeza un día como hoy, 18 años después que inicio esta absurda guerra contra las drogas, es toda una generación que no conoce el México que muchos que votaron ayer si conocían, la estúpida decisión de militarizar y llevarnos a esta guerra sin estrategia y sin ningún sentido… Ayer tristemente un grupo de legisladores irresponsables repitiendo el pasado del cual no se hacen cargo repitiendo nombres como García Luna, entregando a militares que eran otro componente de la guerra de Calderón, escuchaba a muchos legisladores que no se hacen cargo de las masacres”.

Lecona informó que este fenómeno tiene la comprobación de que la presencia militar cuando llega en medio de un conflicto hay homicidios, violaciones a los derechos humanos y cuando se retiran permanecen las dinámicas criminales, “así es la militarización”; esta nueva dinámica en los nuevos gobiernos como el del gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya abandonan responsabilidades y no es nada más de este sexenio, los argumentos que utilizaban diputados ayer “es que no hay de otra”.

“La constitución ha caído, debemos empezar a ver como llegamos a esto”, es una contrarreforma a la de 2019, México está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a desmilitarizar y vigilar el comportamiento de las Fuerzas Armadas cuando participan en la seguridad pública de acuerdo con estándares muy precisos, puntualizó.

“Lo que pasa en México es único, estamos en un narcoestado militar constitucional, es una fenómeno cultural, hay daño comprobado, lo que se vive en calles de Culiacán… ayer detienen a un famosos jefe sicario, “El Piyi” y anoche 40 mil jóvenes en total coreando un coro en un concierto de Peso Pluma, un hijo de la guerra como artista cantando en el centro del país corridos bélicos tumbados, cantándole a la guerra mientras la Cámara de Diputados a unos cuándos kilómetros la estaban constitucionalizando”, concluyó el analista político.

