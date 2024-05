En CDMX los delitos bajaron porque dejaron de denunciar: Taboada

“Yo no confío en el jefe de gobierno, yo no confío en Martí. Han utilizado todas las instituciones de manera política”: Santiago Taboada

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, señaló que hay un problema de delincuencia organizada en la capital y que se debe a que no hay “una fiscalía que sirva”.

En el espacio de Así Las Cosas con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el aspirante destacó que los habitantes de la ciudad sufren de cobro de piso, ejecuciones, entre otros.

“Estos fenómenos no se habían visto en la ciudad, tenemos que atenderlos… por eso hablábamos también de crear una plataforma de información, ¿de qué sirven tantas cámaras si no tienes información? Inclusive el despacho de cámaras de videovigilancia no está ahí, dependen del Jefe de Gobierno”.

De 10 mil personas que se acercan a la fiscalía solo dos avanzan con una sentencia o juicio, puntualizó Santiago Taboada; en la Ciudad de México la gente dejó de denunciar, por los procesos existentes que incluso los revictimizan.