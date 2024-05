La trayectoria de una empresaria experta en gastronomía: Maribel Moreno

Maribel Moreno está en TurismoW con Rubén Mora, una mujer emprendedora y experta en gastronomía de Food & Travel.

Maribel forma parte del grupo de World Central Kitchen, una organización no gubernamental sin ánimo de lucro dedicada al abastecimiento de comidas en todo el mundo después de desastres naturales.

Una de las acciones más recientes fue en Acapulco tras el caso de Otis...

Mi familia sabe que a donde me llamen voy, me apoyan mucho en dejarme ser, lo único que me piden es que no me ponga en riesgo Somos una familia que se apoya para crecer juntos.

No sabíamos que sería una situación así, creo que nadie lo esperaba. No puedes ser insensible cuando ves a alguien con hambre sed, enfermo...

— Maribel Moreno