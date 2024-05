Estados Unidos ¿está por dispararse en el pie?

Es un hecho, Estados Unidos tiene una guerra abierta contra las empresas asiáticas que le representan una amenaza. En recientes fechas es el caso de Tik-Tok y Huawei, ambas consideradas una amenaza para la seguridad nacional. La primera por supuestamente representar un riesgo de influencia política interna y la segunda por ser un riesgo a la seguridad nacional.

Estas restricciones político-proteccionistas en el corto plazo pueden representar un problema para el mercado interno, ya que ambas empresas aportan cosas que quizás sus competencias no han desarrollado del todo bien. Es un hecho que Meta y Google no han podido ante el crecimiento de la red social propiedad de ByteDance dentro del territorio estadounidense y Qualcomm se ha quedado corto vs el gigante chino en cuanto al despliegue de tecnologías 5G.

Estas restricciones, en caso de prosperar hasta sus últimas consecuencias, pueden representar un retroceso tecnológico para los estadounidenses, solo hay que voltear la más reciente demanda del estado de Justicia hacia Apple por ser prácticamente un monopolio y por su falta de innovación. Cerrarle la puerta a la competencia asiática, deja a merced de los de Cupertino su mercado interno.

¿Qué es lo malo de la revocación de licencias de exportación de Intel y Qualcomm a China?

No obstante, de perder ingresos, solo hay que voltear a ver el impacto en las acciones de Intel, Qualcomm, AMD y NVIDIA en los últimos días, deja el terreno abierto a que Apple pueda afianzar su monopolio interno, ya que ellos utilizan sus propios procesadores. Adicional a esto, mermar la competencia y la innovación externa, propicia a que se encarezcan los productos internos y si tomamos en cuenta que el PIB de US solo se expandió un 2.5% en 2023, no es precisamente para echar flores.

Es un hecho que todos los mercados necesitan una competencia saludable para propiciar innovación y esta movida de revocar las licencias de exportación a empresas como Intel y Qualcomm a China es tal cual, dispararse en el pie.