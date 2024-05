Ante apagones, la generación eléctrica debe abrirse más al sector privado: Xóchitl Gálvez

Los apagones en más de una veintena de entidades federativas del país se debieron a una saturación del sistema eléctrico como se había advertido desde hace meses, aseguró Xóchitl Gálvez Ruiz.

En entrevista, antes de viajar a Monterrey, Nuevo León, la candidata presidencial del PRI, PAN y PRD dijo que esa falla evidencia que debe volverse al esquema de la participación privada en la generación eléctrica, pues resulta insuficiente la que produce la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Se tuvieron que desconectar varias regiones del país. Hay que hacer varias cosas, una, hacer la línea de transmisión del Istmo de Tehuantepec hacia el Centro del país, ahí hay tres gigas de generación de energía renovable que se pueden integrar al sistema de una manera bastante rápida, traer más energía solar del norte del país y pues terminar las plantas que empezó CFE porque pues pareciera que ninguna de las seis va a estar pronto terminada y volver a abrir al sector privado la generación, porque hay demasiada demanda”.

Xóchitl Gálvez sostuvo que se trata de un problema grave, se requiere más generación del sector privado y que la CFE haga más líneas de distribución pues de lo contrario vamos a tener problemas para crecer económicamente.

Cuestionada sobre su participación en la manifestación del domingo 19 de mayo, día del último Debate Presidencial y de la exigencia del líder morenista Mario Delgado para que los gastos de una movilización se carguen a su campaña dado que se hará un pronunciamiento a su favor, Xóchitl Gálvez contestó así.

“Eso no lo decide Mario Delgado, Mario Delgado manda su partido. Quien lo decide es el INE y yo voy a hacer lo que el INE me diga. - ¿Y Guadalupe Acosta, representante de la Marea Rosa dijo hoy en W Radio que sí podría ser considerado un acto de campaña? ¿Lo es? - Que el INE lo decida, seguramente, haremos la consulta, lo que si te puedo decir es que a mis eventos no llegan acarreados, aquí la mayoría de la gente llega caminando, llega en su propio vehículo, así es que el gasto será el templete, tengo una invitación para ir, eso es lo que tengo en este momento”.

También se le preguntó sobre los sondeos en universidades que la ubican en tercer lugar entre los aspirantes presidenciales.

“¿Hay un sondeo en las universidades y la ponen a usted como el último lugar del voto simulado en estas universidades? - Digo, habrá que ver quién participó, digo, nuevamente pues yo no conozco el ejercicio. - Ayer justamente las universidades le pidieron al candidato de Movimiento Ciudadano declinar por usted, ¿piensa que lo debería hacer? – Yo respeto a Máynez, no pasa nada, nos vemos el 2 de junio. Ahí voy a ganar. Todavía esto no acaba”.

Finalmente, Xóchitl Gálvez reaccionó a los audios difundidos en televisión sobre presuntos actos de presión del ministro Arturo Zaldívar cuando era presidente de la Corte y dijo que eso es muy delicado, una prueba contundente de Carlos Alpizar, entonces secretario del Consejo de la Judicatura Federal y mano derecha de Zaldívar, al parecer, instruyendo el sentido de una votación que es totalmente ilegal.

Arturo Zaldívar debería de separarse de la campaña de Sheinbaum, pero bueno, si no quiere separarse porque Sheinbaum lo va a seguir defendiendo, pues eso habla del nivel de impunidad que ella representa al mantener un personaje como él que decidió estar al servicio del poder en lugar de estar al servicio de la justicia, aseveró Xóchitl Gálvez.