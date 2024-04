Jardín secreto, el centro holístico en Acapulco que cambiará tu vida

Si lo que quieres es desconectarte para conectar contigo mismo, Rubén Mora de Turismo W habla con el creador de “Jardín secreto”, un espacio habilitado y creado para reconectar a través de un centro holístico. Carlos Soto, médico y fundador nos habla sobre su proyecto.

Después del paso de “Otis” todo cambió en la vida del día a día de Acapulco, pero el doctor lo ve como una renovación para el alma.

El programa es muy familiar, gracias a mis hijas y yernos es que comienzan a darle difusión en redes sociales, menciona, lo que más le interesa es que la gente pueda conectar, no se trata de dinero, se trata de explorar y conocerse a sí mismo.

Todo surge hace 30 años por un paciente que atendimos y al final del tratamiento nos dicen que no pueden pagar pero lo harán con un terreno que tienen, estaba muy escondido y yo no lo quería, pero no había otra forma de que me pagaran, entonces lo acepté.

Una vez pasando el tiempo lo usamos como un espacio familiar para disfrutar, pero con el tiempo el lugar se transformó. Al inicio se sabía que éste se inundaba fácilmente pero lo tratamos y comenzamos a sembrar, pusimos de todo y comenzó a darse, nada se vino abajo, todo nació.

— Carlos Soto, médico y fundador de "Jardín Secreto"