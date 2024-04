En la Constitución quedará la igualdad de género: Claudia Sheinbaum

La candidata por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum, aseguró que, de ganar la elección el 2 de junio, la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres quedará establecida en la Constitución.

En un Mitin con mujeres rurales en Ticul, Yucatán, la abanderada de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista, reiteró que otra de las acciones a favor de las mujeres es sacar a los agresores de casa, medida que se estableció cuando estaba al frente de la Ciudad de México.

“Nosotros luchamos por la igualdad, la igualdad de todos y de todas, pero también la igualdad de las mujeres, la igualdad sustantiva de las mujeres que la vamos a llevar a la Constitución de la República, que quede en el cuarto constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres y también la erradicación de la violencia contra las mujeres, que quede en letras grandes en la Constitución de la República”.

La ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México arremetió contra Renán Barrera, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Yucatán por no reconocer el apoyo que ha dado el Gobierno Federal a esta entidad y decir que de ganar las elecciones no habrá relación con la Federación.

“Yo casi nunca menciono a la oposición, sino que representa, lo que representa el PRIAN, pero me llama mucho la atención el candidato del PRI al gobierno de Yucatán, porque él habla de que él no se va a coordinar con la Federación, incluso sólo usa la bandera de Yucatán porque les da vergüenza decir que son del PAN y que ahora además están aliados con el PRI, pero lo que dice, dice nosotros podemos solos, no necesitamos ayuda de la Federación”.

Claudia Sheinbaum agregó que votar por el PAN sería reivindicar “que ellos no quieren que nadie les ayude, muy distinto a lo que va a ser Joaquín Díaz Mena cuando sea gobernador de Yucatán que nos vamos a coordinar”.