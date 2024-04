Padres de normalistas de Ayotzinapa tienen todo el derecho a hacerse escuchar: Máynez

Ante la advertencia de boicotear el próximo proceso electoral por parte de los padres de los 43 padres estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez manifestó que están en todo su derecho a ser escuchados.

“Esas organizaciones tienen todos mi respeto si no se escuchan sus demandas y no se atienden si se invisibilizan tienen todo el derecho a hacerse sentir, ayer justamente en la cruz de Moreno un padre de un estudiante desaparecido, una hermana, de un estudiante desaparecido fueron al evento y por supuesto que nos quedamos más de dos horas después de la conferencia de la universidad porque tienen todo el derecho si no han sido escuchados, si no han sido atendidos y si esa es la única manera que tienen de hacer visibles sus demandas sus protestas tienen todo el derecho”, expuso el candidato presidencial de MC.

Entrevistado a su llegada al Centro Cultural Mexiquense de la Universidad Anáhuac, Álvarez Máynez hizo un llamado a todas las autoridades electorales para que pongan un alto al proselitismo electoral que hace en favor de Claudia Sheinbaum la gobernadora de Colima Indira Vizcaino Silva.

“Yo he denunciado a la gobernadora de Colima por desviar recursos públicos para la campaña de Sheinbaum desde la precampaña y la denunciaron además los propios actores políticos de Morena me parece muy preocupante lo que está haciendo ella y además hay que poner en contexto; Colima el estado más violento del país tiene una tasa de más de 100 homicidios por cada 100 mil habitantes es lamentable que la gobernadora esté ausente de Colima, no vive en Colima, lo mismo que está sucediendo en Campeche gobernabilidad una crisis terrible y que ojalá el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral , la FEPADE pongan un alto al proselitismo electoral de la gobernadora de Colima”, señaló el abanderado naranja.