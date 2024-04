Boicot a elecciones advierten los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

A través de un comunicado los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron que de no ser recibidos por el presidente comenzarán un boicot a elecciones empezando por Guerrero.

A casi 10 años de la desaparición de sus hijos, los padres de los normalistas emitieron un comunicado señalando que “la investigación que encabeza el Presidente de la República ha fracasado porque hoy no sabemos el paradero de nuestros hijos, sólo existen hipótesis que distan mucho de ser verdad”, señalan.

En el documento, exigen contar con una fecha para reunirse con el mandatario y que esta sea antes de las elecciones del 2 de junio, asegurando que “el caso Ayotzinapa no camina por la ruta del calendario electoral sino por la senda de la verdad y justicia, tanto, no podemos esperar a que termine el proceso electoral, la reunión con el Presidente tiene que ser en los plazos que el propio Jefe del Ejecutivo refirió”

Advirtieron que de no contar con esa fecha, avanzarán en su exigencia y su lucha incluyendo a otros sectores de la población hacia el boicot del próximo ejercicio democrático

“Llevaremos la lucha a las calles, particularmente llamamos al boicot a las campañas y al proceso electoral. No podemos permitir que mientras las madres y padres de los 43 sufren el dolor de no saber de sus hijos, el sistema de partido se arremoline en la fiesta electoral con discursos vacuos que no incorporan el tema de los desaparecidos”.

Y aunque negaron militar o estar influenciados por partido político alguno, expresaron su descontento con la candidata oficial, señalando que sus propuestas “no tienen nada de izquierda y sí de capitalismo salvaje y depredador”, e hicieron hincapié en que a los padres de los 43 “nos guía la necesidad de saber el paradero de nuestros hijos. No militamos ni obedecemos a ningún partido político, pero estamos en nuestro derecho de protestar y exigir diálogo con el Presidente y mientras esto no ocurra la protesta llegará a las campañas electorales”, sentenciaron.