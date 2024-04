MG One el futuro de los SUV compactos

El MG One ha llegado para conquistar el mercado mexicano y elevar el estándar de la marca. Con tan solo 3 años en el mercado nacional, MG ha demostrado su capacidad para conquistar a los conductores con su estilo, tecnología y desempeño.

El MG One es mucho más que un SUV compacto; es la vanguardia de la nueva generación de modelos de MG. Este vehículo promete una experiencia de conducción excepcional, con mayor dinamismo y niveles de seguridad superiores. Además, su motor turbo de 1.5 litros, con 168 hp y 202 lb-pie de torque, garantiza un rendimiento potente y eficiente.

Este SUV está disponible en dos niveles de equipamiento, “Style” y “Excite”, el MG One ofrece una amplia gama de características tecnológicas y de seguridad, como infotenimiento avanzado, sistema de asistencia al conductor y una variedad de comodidades para hacer que cada viaje sea una experiencia única.

Pero eso no es todo, el MG One ya está disponible en los 82 concesionarios de MG en México, con precios que van desde los 485,900 pesos para el modelo Style hasta los 535,900 pesos para el modelo Excite. No pierdas la oportunidad de descubrir la nueva joya de MG y llevar tu experiencia de conducción al siguiente nivel con el MG One.