UIF va contra cuñado de Santiago Nieto; lo denuncia formalmente y FGR abre indagatoria

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó hace un mes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del empresario Sergio Eduardo Humphrey Jordan, cuñado del extitular de la misma UIF, Santiago Nieto Castillo, por presuntas operaciones de lavado de dinero.

En Así las Cosas PM con Enrique Hernández Alcázar, podemos confirmarles en exclusiva, que la denuncia fue presentada el pasado 4 de marzo por el apoderado jurídico de la UIF, y a partir de ello, la Fiscalía General de la República (FGR) inició la carpeta de investigación oficial, concretamente en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Comperencial, bajo el número FED/FECOC/UEIDFF-CDMX/0000820/2024.

Los detalles de esta denuncia como montos y nombres de otras personas morales implicadas, se mantienen bajo estricta confidencialidad. Pero lo que podemos confirmarles es que la carpeta de inicio por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 400Bis del Código Penal Federal, que contempla una pena de 5 a 15 años a quien, grosso modo, contribuya en operaciones que tengan como finalidad ocultar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Está no es la primera carpeta de investigación que se inicia en contra de Humphrey Jordan o contra el entorno de Santiago Nieto, pero sí es la primera que proviene de una denuncia de una instancia oficial como la Secretaría de Hacienda.

Hay un antecedente reciente. En diciembre pasado en una conferencia de prensa, un grupo de abogados y políticos denunciaron a Sergio Eduardo Humphrey Jordan y a Santiago Nieto de, presuntamente, haberse coludido para implementar justamente operaciones de lavado de dinero en México y Estados Unidos cuando este último seguía al frente de la UIF.

Según Roberto Gil, abogado y exsenador del PAN, Sergio Humphrey creo una red de empresas fantasma para blanquear capitales y evadir al fisco de 2018 a 2021, periodo en que Nieto encabezaba al UIF.

La lista de compañías estaría liderada por una compañía de nombre Entra Consulting, constituida en Estados Unidos y que ha realizado operaciones por varios millones de dólares en el sector energético, pese a que no tendría activos para ello.

Por ese hecho, Gil junto con el despacho Coello Trejo, presentó una denuncia ante la FGR en contra de Sergio, del propio Santiago Nieto y de las empresas donde su cuñado funge como apoderado.

En el mismo mes de diciembre, Santiago Nieto respondió a estos señalamientos al asegurar que tenían una finalidad meramente política y que él no tenía nada que ver con las empresas referidas.

El tema, sin embargo, es que ahora es la propia UIF la que ha decidido proceder en contra de un muy cercano pariente político de Santiago Nieto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros que pudieran desprenderse.

Cabe recordar que el extitular de la UIF también ha sido foco de investigaciones de la FGR por denuncias directamente presentadas en su contra, principalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción. Hubo, por ejemplo, una denuncia en su contra por posibles usos ilícitos de atribuciones que terminó siendo desestimada, pues no había elementos.

Pero hay otra indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito, que deriva de una denuncia de la Secretaría de la Función Pública, donde los fiscales sí han encontrado rastros de potenciales irregularidades. No obstante, hasta la fecha la carpeta de investigación no se ha judicializado, pues hay elementos y dictámenes que la misma Función Pública no ha presentado.