INAI en contra de que se viole la normatividad; los datos personales son nuestros: Julieta del Río

Por la filtración de los datos personales de María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) por parte de la Presidencia de la República, el INAI inició una investigación de oficio por este caso.

En Así las Cosas, Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, señaló que los cuatro comisionados del INAI están en contra de que se viole la normatividad de los datos personales de los ciudadanos, ya que reiteró, los datos son propiedad de cada persona.

“Es grave la situación, coincido en que no hay un entendimiento, los datos personales son nuestros, de nuestra propiedad, ahí violentaron los principios de consentimiento, de seguridad, porque nosotros no estamos en contra de lo que él diga en las mañaneras, lo que estamos en contra de que viole la normatividad, y en este caso no debieron exponer datos”.

