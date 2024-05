Preferencia electoral en Guadalajara se mueve hacia Movimiento Ciudadano: Verónica Delgadillo

En Así las Cosas, Verónica Delgadillo, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Guadalajara, destacó que la preferencia de los tapatíos se mueve hacia el proyecto político que está presentando Movimiento Ciudadano, luego de que algunas encuestas ya reflejan un empate técnico entre Verónica Delgadillo y José María Chema Martínez, candidato de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”.

“Es claro y evidente que hemos estado creciendo a lo largo de estas semanas, y que el proyecto político de Morena va en caída. Eso significa también que solo hay dos opciones en Guadalajara, que por un lado esta Morena, y que en Guadalajara no queremos que entre Morena. Y está la opción de Verónica Delgadillo que soy el muro que puede contener para que Morena no entré a nuestra ciudad”

En entrevista con Karla Santillán, la abandera emecista, afirmó tener una trayectoria política limpia y dijo que solo falta que todos los tapatíos la conozcan a ella y a sus propuestas, pues a lo largo de su carrera política ha tenido cero casos de corrupción y en la que ha dado buenos resultados en los cargos que ha ocupado.

“Tengo las manos limpias, lo único que necesito es que me conozcan, que conozcan lo que he hecho y generalmente tengo muchos números positivos, si se revisan bien esos números, es porque han sido 12 años en los que he trabajado al servicio de la gente”.

La candidata resaltó la aceptación que ha tenido su campaña electoral entre los tapatíos, e invitó a toda la ciudadanía que todavía no la ubica, a revisar su proyecto para mejorar y hacer frente a los retos que tiene Guadalajara.