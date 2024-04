Xcape, el grupo de empresarios que cambió la forma de viajar

Rodrigo, Nacho e Israel, empresarios fundadores de Xcape, nos cuenta la historia de su fuerte, los viajes de generación estudiantiles, ellos se encargan de convertir la experiencia en todo un recuerdo inolvidable, es más que un viaje, es una experiencia de vida.

Cuando empezamos este proyecto buscábamos un cambios, queríamos que los papás quisieran dejar ir a sus hijos con nosotros, son viajes para jóvenes adultos que son de 18 a 20 años donde siguen viviendo con los padres y generalmente les pagan el viaje; queríamos darles una propuesta de la que se sintieran felices y conformes de pagar, y lo hemos conseguido. Ha sido tal la aceptación que ahora preguntan si hay salidas para ellos y no tanto para los hijos.

La evolución se da con los clientes, los chavos piden una experiencia completa, no solo irse de fiesta como cualquier día que se les antoje; yo no me imaginaba una evolución tan completa, lo bueno es que ahora pueden hacerlo con nosotros, todos los eventos son privados y seguros, ellos disfrutan y solo se concentran en eso.

— Fundadores de Xcape