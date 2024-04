Eclipse solar será un evento astrológico único

En entrevista con Enrique Hernández Alcázar, la especialista en música y cultura pop, Julia Palacios, dijo que el eclipse del próximo lunes 8 de abril es un fenómeno astronómico único que no se ha visto desde el año 1991 y simbólicamente sucederán cosas fuera de lo común, después de tantos años implica cambios en situaciones fuera de lo ordinario, es una etapa de renovación.

“Yo me estaría quieta, conectaría con mi propio ser, sobre todo visualizaría y decir que quiero hacer, en que me quiero enfocar, que quiero decretar, algo muy bueno, mezclarse con la naturaleza, conectarse. En ese sentido, si decimos lo que no funciona para que algo nuevo venga… como en año nuevo, vamos a escribir todo esto que ya no queremos que este en nuestra vida, vamos a quemarlo y vámonos a lo que sigue”.

Según Palacios con los eclipses algo termina y algo nuevo comienza, se abrirán oportunidades o situaciones que ya necesitan terminar y acelerará el camino de las cosas que no están resueltas; el mundo pasa por muchas cosas que están cambiando y se está restructurando el antiguo orden con este momento de renovación.

La especialista en música y cultura pop recomendó no ver directamente el eclipse porque, aunque sea parcial en algunos estados, podría afectar la vista de manera permanente, una mejor opción es verlo mediante alguna transmisión, como la que realizará la NASA.