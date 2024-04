Crítica el Presidente prisión domiciliaria a Murillo Karam

Una vez más el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el Poder Judicial, luego de que un juez le otorgó prisión domiciliaria al ex procurador, Jesús Murillo Karam señalado por el caso Ayotzinapa.

En su conferencia matutina dijo que mientras miles de personas inocentes están en las cárceles, para Murillo Karam la justicia es expedita.

“Ellos no representan al pueblo, no se imparte justicia al pueblo. Ellos están para defender a los potentados, a los grupos de intereses creados. Todavía está por resolverse lo de ayer, que dejaron en libertad domiciliaria al ex procurador Murillo Karam. Ahí sí es rápido, es expedito”, aseguró.

Y además, reconoció que Murillo Karam efectivamente tiene una condición que ha requerido de atención médica especial.

“En efecto el señor cuando ingresó a la cárcel estaba enfermo. No se sabe, pero creo que a mediados del 22 se le trasladó de urgencia a Cardiología y se le operó por un derrame y se le salvó la vida”, finalizó.

Respecto al caso Ayotzinapa está mañana la cancillería mexicana recriminó al gobierno de Israel por no permitir aún la extradición de Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía mexicana, señalado por tortura.